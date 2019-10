Meppen. Das Bauunternehmen Oehm aus Meppen beteiligt seine Mitarbeiter seit Jahrzehnten am Gewinn – und hat damit eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit der finanziellen Erfolgsbeteiligung setzt das Bauunternehmen seine Tradition des partnerschaftlichen Miteinanders fort. „Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steckt eine motivierte Mannschaft. Deshalb beteiligen wir unsere Mitarbeiter auch finanziell am Erfolg“, sagt Geschäftsführer Ewald Oehm.

Wenn Mitarbeiterzufriedenheit zum Erfolg führt: Der Grundstein für eine besonders partnerschaftliche Unternehmenskultur wurde bereits 1974 gelegt, als Firmengründer Hans Oehm seine Idee gemeinsam mit dem Betriebsrat umsetzte, Mitarbeiter am Gewinn zu beteiligen. So formulierte er anlässlich der Gründung der Beteiligungsgesellschaft: „Der Arbeitnehmer hat es verdient, nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit durch Schenkung von 200 Arbeitsstunden an seiner Firma und damit am Erfolg beteiligt zu werden.“

Diese besondere Form der Wertschätzung ist bis heute fest im Unternehmen verankert. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Mitarbeiter, die auch am Gewinn beteiligt sind, sich stärker mit ihrem Arbeitgeber identifizieren. Sie sind motivierter, übernehmen Verantwortung und profitieren von einem starken Wir-Gefühl.

Mitarbeiter, die einen guten Job haben, machen auch einen guten Job

Und so funktioniert das Modell: Im Rahmen einer Beteiligungsgesellschaft erhalten Mitarbeiter auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat eine Prämie, gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit. So bekommt heute zum Beispiel jeder Mitarbeiter bereits nach drei Jahren eine Schenkung von 100 Arbeitsstunden. Eine erneute Schenkung von 100 Arbeitsstunden erfolgt nach zwei weiteren Jahren. Durch jährliche Gewinnbeteiligungen und zusätzliche Schenkungen können Mitarbeiter ihre Beteiligung weiter erhöhen.

Der Mitarbeiter ist der erste Kunde

Für Geschäftsführer Ewald Oehm ist die Schenkung eine angemessene Art, "Danke“ zu sagen für Einsatz und Loyalität: „Unsere Mitarbeiter leisten auch in herausfordernden Zeiten Außergewöhnliches. Die Erfolgsbeteiligung honoriert diese Leistung.“ Darüber hinaus betrachtet er das Angebot auch als einen Vorteil im Wettbewerb um Arbeitskräfte. Er sagt: „In Vorstellungsgesprächen erkundigen sich Bewerber immer wieder nach der finanziellen Erfolgsbeteiligung.“

Mehr als nur ein gutes Gehalt

Der Motor Vermögensbeteiligung scheint also zu zünden. Trotzdem ist Geld als Anreiz nicht alles, betont Peter Herbers, der seit Anfang des Jahres als Geschäftsführer neben Ewald Oehm für das Unternehmen tätig ist. Er sagt: „Es gilt, Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen das Gefühl haben, etwas bewegen zu können. Wir bieten spannende, technisch anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen Windanlagen, Industrie, Brücken, Abwasser und Freileitungsbau. Aber auch regionale Leuchtturmprojekte wie der Neubau der Flutmuldenbrücke in Meppen oder namhafte Kunden wie BP oder Bayer begeistern die Kollegen.“ Zusätzlich punktet das Bauunternehmen mit umfassenden Sozialleistungen, unterstützt Mitarbeiter etwa bei der Kinderbetreuung und bietet regelmäßige Fortbildungen an. All das ist kein Beiwerk, sondern das Fundament für den Erfolg. Das Ergebnis: ein erfolgreiches Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern, die gerne für ihren Arbeitgeber arbeiten. Gute Voraussetzungen also, um der nunmehr 70-jährigen Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzuzufügen.

Kontakt

Dipl.-Ing. Hans Oehm GmbH & Co. KG

Riedemannstraße 14

49716 Meppen

Tel. +49 5931 400-0

www.oehm-bauunternehmen.de



info@oehm-bauunternehmen.de