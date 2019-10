Lingen. Digitalisierung öffnet neue Türen – Erfolgsfaktoren sind Experten für künstliche Intelligenz und Software. Künstliche Intelligenz ist bereits seit Jahren eine wichtige Technologie für die ROSEN Gruppe und wird uns in den kommenden Jahren einen enormen Innovationsschub ermöglichen.

2019 haben wir 1,25 Millionen Euro für die Stiftungsprofessur „Semantische Informationssysteme“ an der Universität Osnabrück gestiftet. Gerade wurde auf rund 1000m² ein neues Büro in direkter Nähe zur Universität, Hochschule und dem deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) eingerichtet. Wir wachsen und bieten Entwicklungsmöglichkeiten als ausgezeichneter Arbeitgeber!

Internationale Projekteinsätze mit vielfältigsten Aufgabenbereichen

Unser Kerngeschäft – die Inspektion von Industrieanlagen – und unsere starke Marktposition bauen wir weiter aus. Die Datenanalyse wird dabei immer wichtiger, um aus vorhandenen Daten noch viel mehr Informationen zu generieren als heute. Je umfassender und aussagekräftiger diese sind, umso größer ist der Nutzen aus der Expertise. Momentan liegen die verarbeiteten Daten im Petabyte-Bereich – Tendenz stark steigend. Sie versetzen unsere Kunden in die Lage, investitionsintensive Entscheidungen zu treffen. Über 500 Software-Experten arbeiten allein in Lingen, um Informationen für entscheidungsunterstützende Softwarelösungen zu erzeugen. Die Kompetenzen in Software und Algorithmen-Entwicklung, Data Science, künstlicher Intelligenz, kognitiver Systeme und Robotik stehen im Fokus. Aber auch für die Einzelfertigung der Inspektionsgeräte sind die Metallverarbeitung, also Zerspanen und Drehen sowie die Fertigung von Sensorik, Elektronik und Kunststoffen von großer Bedeutung.

Ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien

Unsere enorme Wertschöpfungstiefe ermöglicht vielfältigste Aufgaben und damit unterschiedlichste Expertise – oft genug entsteht aus Kollegialität sogar Freundschaft fürs Leben. Wir sind ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und großen Möglichkeiten: Internationale Einsätze, interkulturelle Teamarbeit und innovative Methoden. An unseren fünf Standorten in Deutschland ist noch Platz für Sie. Wir sind bereit - und möchten Sie gern einladen, Ihre Fähigkeiten sinnstiftend zum Schutz von Mensch und Umwelt einzusetzen!

ROSEN Gruppe

ROSEN ist ein führendes Familienunternehmen, das 1981 von Hermann Rosen gegründet wurde. Über vier Dekaden wuchs ROSEN organisch und ist heute eine weltweit operierende Technologiegruppe mit über 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 120 Ländern.

ROSEN steht für Spitzentechnologien zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wir forschen und entwickeln Methoden und fertigen Inspektionsgeräte, die für die Untersuchung von verschiedensten Industrieanlagen in aller Welt benötigt werden.

"Künstliche Intelligenz wird uns in den kommenden Jahren einen enormen Innovationsschub ermöglichen."

Patrik Rosen, Vertreter der Eigentümerfamilie, ROSEN Gruppe

