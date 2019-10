DUHA aus Haselünne liefert Qualität CC-Editor öffnen Beton(t) vielseitig,innovativ und dabei begeisternd

Die Firma DUHA aus Haselünne steht für Qualität aus Beton - und das seit beinahe 50 Jahren.

Haselünne. Beton und seine Faszination in Form und Eigenschaft treiben die DUHA seit fast 50 Jahren an, ihre Produktpalette durch neue Fertigungsmethoden und Betone laufend zu erweitern. Betonfertigteile werden am Standort Haselünne nicht nur für den Wohnungsbau, sondern vornehmlich für den Industriebau in großen Dimensionen gefertigt. Die Maßgenauigkeit, Optik und Ästhetik haben dabei einen hohen Stellenwert, der im In- und Ausland geschätzt wird.