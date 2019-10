Meppen. Seit der Neueröffnung im November 2017 ist das Einkaufen im Marktkauf Meppen ein besonderes Erlebnis: Auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern gibt es beim größten SB-Warenhaus der Umgebung ein breites Sortiment im Food- und Non Food-Bereich, verschiedene Shops sowie ein weitreichendes Dienstleistungs- und Serviceangebot. Darüber hinaus gehört zum Marktkauf Meppen ein Fachmarkt, der Elektroartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör, Autozubehör, Spielwaren und Sportartikel anbietet.

Einen besonderen Wert legt das Marktkauf-Haus (Marktkauf-Team) auf die große und mit qualitativ hochwertigen Produkten ausgestattete Frischeabteilung. Diese umfasst die Bedientheken für Fleisch, Fisch, Käse und Backwaren sowie den Obst- und Gemüsebereich. Hier stehen Fachkräften den Kunden gerne für die persönliche Beratung zur Seite.

Neben der Frische spielen auch die Aspekte Regionalität und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für das Marktkauf-Haus (Marktkauf-Team). So können beispielsweise Kartoffeln, Fleisch, Eier oder Spirituosen von Lieferanten aus der direkten Umgebung im Marktkauf Meppen gekauft werden. Außerdem können Kunden Mehrwegnetze für Obst- und Gemüse oder den Brot- und Brötcheneinkauf erwerben, sie können außerdem an den Bedienabteilungen eigene Mehrweg-Dosen befüllen lassen, um den Plastikverbrauch zu reduzieren. „Wir stehen in der Verantwortung einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und möchten ein positives Umweltbewusstsein bei Mitarbeitern und Kunden schaffen“, sagt Fabian Bayer, Marktleiter des Marktkauf Meppen.

Der Mensch im Mittelpunkt

Insgesamt sorgen 207 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für zufriedene Kunden. Die Motivation, gemeinsam Großes zu leisten, resultiert aus einem guten Betriebsklima, bei dem insbesondere Wertschätzung, Gleichberechtigung, Offenheit und Respekt einen hohen Stellenwert haben.

„Diese Werte sind vor allem dann bedeutend, wenn ein Betrieb wie der Marktkauf Meppen Projekte zur Inklusion am Arbeitsplatz unterstützt und damit auch Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe im Berufsleben ermöglicht“, betont Bayer. Dieses soziale Engagement wurde mit der Auszeichnung „Inklusiver Betrieb“ von emsländischen Behinderteneinrichtungen und dem Landkreis Emsland gewürdigt.

Aber nicht nur das eigene, sondern auch das ehrenamtliche Engagement von einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird wertgeschätzt und berücksichtigt: So wird eine Mitarbeiterin regelmäßig für ihre Einsätze mit dem Technischen Hilfswerk (THW) freigestellt. Dafür hat der Marktkauf Meppen die THW-Arbeitgeberplakette überreicht bekommen.

Auch wenn Mitarbeiter die Erfolgsgaranten sind, bedarf es für den Erfolg natürlich zahlreicher Kunden. Deswegen wird Kundenorientierung großgeschrieben und tägliches Handeln hinterfragt, um sich für den Endverbraucher stetig zu verbessern. Das Team des Marktkauf Meppen stellt sich auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein und ermöglicht zudem ein unbeschwerliches, barrierefreies Einkaufen für alle Generationen. Für diese Bemühungen erhielt der Marktkauf Meppen vom Handelsverband Deutschland die Auszeichnung für „Generationenfreundliches Einkaufen“.

Ein gelungenes Arbeitsumfeld schaffen

„Das Wohl meines Teams ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Um dieses sicherzustellen, gibt es im Betrieb beispielsweise einen Ruheraum mit Wellnessambiente und ein Angebot an kostenlosem Obst“, sagt Bayer. Um die Kollegen und Kolleginnen ihrer Fähigkeiten entsprechend einzusetzen, werden regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt und Teambildungs-Seminare durchgeführt. Außerdem bietet Marktkauf ihnen vielseitige Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen.

Wer noch am Anfang seiner Karriere steht, an einer spannenden Branche interessiert ist und ein Unternehmen mit ausgezeichneter Expertise sucht, dem bietet der Marktkauf Meppen als Teil der EDEKA Ausbildungen und Duale Studiengänge in unterschiedlichen Berufen mit einer anschließenden Übernahmechance.

Kontakt

Marktkauf Meppen

Schwefinger Str. 3-5

49716 Meppen

Tel.: 05931-8410

E400649@minden.edeka.de

www.marktkauf.de