„Wir denken, entwerfen, planen und realisieren in jeder Größe“ CC-Editor öffnen Radke Architekten aus Sögel auch überregional tätig

Radke Architekten haben auch den Gebäudekomplex am Amtsbrunnen in Sögel gestaltet. Hier hat das Büro auch seinen Firmensitz.

Sögel. Das Architekturbüro Radke im Herzen von Sögel besteht bereits seit 1974 und wird in zweiter Generation von Architekt Henning Radke geführt. In dieser Zeit haben sich die Planer ein breites Spektrum an Kompetenzen erarbeitet, unter anderem in den Bereichen Industrie- und Gewerbebau, Wohnungsbau und Kommunalbau. So reicht die Auftragsspanne heute von Bürogebäuden und Produktionshallen über Mehrfamilienhäuser und Wohnquartiere bis hin zu Kitas und Krankenhäusern.