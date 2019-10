Sögel. Mehrere tausend Mitglieder sind in den acht Premiumclubs von „Fitness & Gesundheit“ aktiv und vertrauen dem ausgebildeten Trainerteam, welches immer motiviert zur Seite steht, damit jeder sein individuelles Trainingsziel erreichen kann. Ob Figurtraining, Linderung von Rückenschmerzen oder ein Herz-Kreislauftraining im Vordergrund stehen – jedes Mitglied wird durch das innovative Betreuungskonzept ganz individuell beraten und im Training betreut.

Aufgrund der Individualität ist jeder bei Fitness & Gesundheit willkommen. Die ganz Kleinen freuen sich über spaßige Gruppenkurse für Kinder und das älteste Mitglied von Fitness & Gesundheit ist stolze 94 Jahre alt. Alle haben dasselbe Ziel: Gesund sein – und das soll Spaß machen!

Die acht Studios verteilen sich auf sieben Standorte: Bersenbrück, Löningen, Sögel, Lathen, Dörpen, Werlte und Haselünne. Besondere Highlights in den Clubs sind ein hochmoderner und vollelektronischer eGym Zirkel, an welchem effektiv der ganze Körper trainiert wird. Der Bauch-weg Gürtel sorgt, mithilfe einer Wechseldruckmassage, für einen Fettabbau an der Problemzone Bauch. Außerdem stehen Gruppenkurse von „A“ wie Aerobic, über „W“ wie Wirbelsäulengymnastik, bis hin zu „Z“ wie Zumba auf dem Programm. Nach dem Training entspannen die Mitglieder im Wellnessbereich in der Sauna, unter dem Solarium oder auf der Massageliege.

Die Basis der Philosophie von Fitness & Gesundheit ist aber ein motiviertes und top ausgebildetes Trainerteam. „Das ist der wichtigste Teil unseres Konzepts und auch unser Erfolgsgeheimnis. Unsere Mitglieder fühlen sich bei uns wohl, denn sie werden persönlich betreut. Unser Betreuungskonzept hat sich bewährt und wird stetig weiterentwickelt, dank der Professionalität unserer Mitarbeiter“, berichtet Regionalleiterin Miriam Tallen. Geschäftsführer Ole Klausing stimmt ihr zu: „Unser Team ist unser wichtigster Erfolgsfaktor!“

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Dass die Stimmung zwischen Team und Geschäftsführung stimmt, bestätigen beide Seiten gern und so haben die Kolleginnen und Kollegen auch aktiv zur jüngsten Auszeichnung der Unternehmensgruppe beigetragen. Das Magazin FOCUS kürt jedes Jahr die besten mittelständischen Arbeitgeber Deutschlands. Wichtigste Grundlage der Auszeichnung sind die Bewertungen von Mitarbeitern in Online-Bewertungsportalen und die waren bei Fitness & Gesundheit so überzeugend, dass die Studios nun offiziell zu den „Top Arbeitgebern Mittelstand 2020“ gehören. „Es ist schön zu hören, dass unsere Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten“, freut sich Geschäftsführer Klausing. „Wir haben uns eine wertschätzende Unternehmenskultur auf die Fahne geschrieben und hoffen, mit dieser Philosophie noch mehr Fachleute für uns gewinnen zu können.“

Denn in den nächsten Jahren möchte Klausing mit seiner Mannschaft noch weiterwachsen. Aktuell arbeiten rund 50 lizenzierte Trainer aus diversen Bereichen in den Studios, der Inhaber ist aber stetig auf der Suche nach neuen Standorten und begeisterten Führungskräften. Er sieht in der Region noch viel Potenzial, auch beispielsweise im Bereich Firmenfitness. Das erklärte Ziel lautet: Möglichst vielen Menschen zeigen, dass Fitness und Gesundheit viel Spaß machen kann!

Kontakt

Fitness & Gesundheit

Bersenbrück, Löningen, Haselünne, Dörpen, Sögel, Lathen und Werlte

www.hiermachtGesundheitSpass.de

facebook.com/FitnessundGesundheit

Telefon: 059 52 903 703

E-Mail: info@hiermachtgesundheitspass.de