Herzlake. Wenn Einsatz- und Rettungsfahrzeuge zum Einsatz gerufen werden, ist schnelle Hilfe erforderlich, Menschen sind in Not oder es droht Gefahr für die Umwelt. Jede Sekunde zählt. Dank Blaulicht und Signalhorn von Hänsch sind schnell alle Verkehrsteilnehmer gewarnt, um entsprechend zu handeln. Die Firma Hänsch entwickelt, produziert und vertreibt diese innovativen Warnsysteme für Auto und Verkehr und trägt dabei maßgeblich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Hänsch wurde 1984 in Herzlake gegründet. Heute, 35 Jahre später, bedient das Unternehmen mit Standorten in Herzlake, Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern), Teltow (Brandenburg) und Vertriebs-stützpunkten in Österreich, Spanien und Frankreich den deutschen sowie den internationalen Markt.

Hohes Innovationspotenzial

Das sicherheitsorientierte Unternehmen verfügt über modernste Produktionsverfahren und -technologien: Besonders hohes Innovationspotenzial bieten ein eigenes Entwicklungszentrum, ein vollautomatisierter SMD-Bestückungsroboter für Leiterplatten sowie eine komplexe Lackieranlage zum Schutz sensibler Platinen. „Die Anforderungen des Marktes wachsen. In einem zunehmend schärferen Wettbewerb müssen sich Unternehmen, die erfolgreich agieren wollen, einen Vorsprung durch Innovation erarbeiten“, erläutert das Herzlaker Unternehmen.

Ausbildung

Der Global Player setzt auf fundierte Ausbildung und Förderung junger Nachwuchskräfte. In enger Kooperation mit Hoch- und Fachschulen bietet Hänsch jungen Menschen die Möglichkeit eines dualen Studiums am Campus in Lingen. Möglich sind die Abschlüsse Bachelor of Engineering, Arts und Science. Potenzielle Auszubildende haben außerdem die Wahl zwischen Fachinformatiker/in für Systemin-tegration, Kaufmann/frau für Büromanagement, Elektroniker/in für Geräte und Systeme oder Fach-kraft für Lagerlogistik – alle Bereiche bieten nennenswerte Perspektiven und die Möglichkeit der an-schließenden Übernahme in den Betrieb.

„Wir freuen uns, als Stifter des EmslandStipendiums 2019 des Wirtschaftsverbandes Emsland fungie-ren zu dürfen. Das Konzept zielt darauf ab, dass Studierende dem Emsland auch nach ihrem Abschluss erhalten bleiben und dass sie als Führungskräfte die Wirtschaft in unserer Region weiter vorantreiben.

Auszeichnungen

Aufgrund des Designs und der Innovationskraft seiner Warnsysteme wurde Hänsch bereits mehrfach durch Innovations- und Designpreise wie z. B. dem reddot design award ausgezeichnet. Prämiert wur-de unter anderem die Warnanlage DBS 5000. In der Begründung der Jury wurde die Warnanlage mit ihrer flachen, aerodynamischen Bauweise sowie mit ihren zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und Lichtfunktionen hervorgehoben.

Soziales Engagement

Umfangreiches soziales Engagement macht Hänsch zu einem beliebten Arbeitgeber in der Region. Das Gütesiegel für Familienfreundlichkeit der Emsländischen Stiftung für Beruf und Familie honoriert das Ganztagsangebot der betrieblichen Kinderbetreuung in Form der Kindertagespflegeeinrichtung „Klei-ne Warnleuchten“. Zudem engagiert sich das Unternehmen im Rahmen zweier Stiftungen: Die „Hänsch Stiftung“ zugunsten des Behindertensports in Niedersachen fördert Maßnahmen, die für die weitere Entwicklung des Behindertensports wichtig sind. Die „Heidi & Hans-Jürgen Hänsch Stiftung“ zugunsten sozial benachteiligter Kinder zielt darauf ab, diesen Kindern finanzielle Hilfestellungen zu bieten.

Kontakt

