Neue Wege in der Ausbildung gehen CC-Editor öffnen Kultusministerium bestätigt Ausbildungsqualität bei Günter Terfehr Bautechniker GmbH

Der Niedersächsische Kultusminister, Grant Hendrik Tonne (Zweiter von rechts), übergab dem Unternehmen Terfehr das Zertifikat, anlässlich der Niedersächsischen Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung, persönlich.

Rhede. Das Bauunternehmen und Planungsbüro Günter Terfehr hat in diesem Jahr niedersachsenweit Schlagzeilen gemacht: Kultusminister Grant Hendrik Tonne verlieh die „Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2019“ in der Kategorie „Handwerk“ an das Unternehmen aus Rhede. Rund 100 Mitarbeitende übernehmen bei Terfehr die Planung und Organisation von Immobilien bis zur schlüsselfertigen Übergabe.