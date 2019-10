Meppen. Egal ob Badmöbel, Wohn- oder Schlafzimmereinrichtung, Hauswirtschaftsräume, Küchen bis hin zur Spezialanfertigungen – wer wertige Möbel sucht, wird bei der ZEBU Manufaktur fündig.

Die Werkstatt in der Lilienthalstraße 24 in Meppen bietet dafür ausreichend Fläche und einen modernen Maschinenpark, der auch das Handling größerer Projekte und die Vorproduktion montagefertiger Einzelteile ermöglicht. Mit fortschrittlicher CNC-Technik können hier auch in kurzer Zeit und großer Auflage maßgeschneiderte Möbel gefertigt werden. Dabei lassen sich problemlos Materialien wie Holz, Aluminium, Mineralstoffe und Kompaktmaterial nahtlos ineinanderfügen.

Seit 2002 stellt das Unternehmen erstklassige Möbel nach Maß her und hat sich deshalb entschieden, Küchen mit in das Portfolio aufzunehmen.

Eine Marke, die den Flirt zwischen Design mit Funktionalität perfektioniert hat, ist Keno Kent.

Hier harmonieren Farben und Materialien auf einzigartige Weise. Um die Kunden umfassend beraten zu können, hat ZEBU in der hauseigenen Tischlerei eine Ausstellungsküche der Marke Keno Kent integriert, in der sich Interessenten auch inspirieren lassen können. Vom

Aufmaß über die computerunterstützte Küchenplanung bis hin zur Lieferung der fachmännischen Beratung und Montage: Die ZEBU Manufaktur liefert das Rundum-Paket.

Vor allem aber, kann der Kunde sich sicher sein, dass seine Küche von ausgebildeten Tischlern aufgebaut wird. ZEBU verfügt über einen riesigen Maschinenpark und kann somit jederzeit Küchenteile fachgerecht anpassen, so dass wirklich das Optimum erzielt wird.

Geschäftsführer Horst-Michael Baron betont: „Wir verarbeiten hochwertige Materialien und kombinieren diese mit modernster Technik, die das Kochen zum Erlebnis machen und die tägliche Arbeit erleichtern.“

Perfekte Harmonie

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden das ideale Zusammenspiel zwischen Form, Farben, Design und Technik zu präsentieren, in allen Räumen des Hauses“, so Geschäftsführer Edgar Zehler.

Deshalb sei es natürlich auch möglich, anderes Mobiliar wie z.B. Stühle, Sofas und sogar Boxspringbetten über die ZEBU zu beziehen. Zehler erklärt: „Im Prinzip arbeiten wir dann wie ein Makler bzw. ein Möbelhaus und kaufen hinzu. Wir verstehen uns als Allrounder. Was der Kunde wünscht, bekommt er auch.“

Neu im Sortiment

Ebenfalls neu im Programm sind hochwertige Terrassenüberdachungen, nebst den verschiedenen Beschattungssystemen, wie Markisen, Plissees etc. oder aber auch Insektenschutzsysteme für Fenster und Türen.

ZEBU Manufaktur GbR

Lilienthalstraße 24

49716 Meppen

05932845499

www.zebu-meppen.de

info@zebu-meppen.de