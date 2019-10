Meppen. Über der Eingangstür am Meppener Stammsitz steht „Willkommen bei Möskers“ – und tatsächlich, wer den Euronics XXL-Fachmarkt betritt, fühlt sich ein bisschen wie im Wohnzimmer der Eigentümerfamilie. Viele Kunden kennen ihre Ansprechpartner, die sich eher als Berater denn als Verkäufer verstehen. Man nimmt sich Zeit, „klönt“ in guter emsländischer Manier noch ein bisschen und die Kunden verlassen den Laden wieder mit einem guten Gefühl und einem qualitativ hochwertigen Produkt – sei es nun ein Handy, ein Notebook, eine Spielkonsole oder auch ein Haushaltsgerät.

Hermann und Stephanie Mösker übernahmen im Jahr 2007 den ehemaligen Technik Markt Lutat, mittlerweile gehört das Familienunternehmen in Nödike zur Euronics-Genossenschaft. Weitere Standorte in Fürstenau, Spelle und Bramsche wurden gegründet und das Team ist auf 55 Kollegen angewachsen. Im Angebot hat der Fachmarkt alle wichtigen Marken der Elektronikbranche, sowohl für den privaten Gebrauch als auch im gewerblichen Bereich. Mit individueller Beratung sowie einem umfassenden Liefer- und Reparaturservice hebt sich Euronics gerade auch im Vergleich zu anderen gängigen (Online-)Anbietern ab und wurde für dieses Dienstleistungsverständnis bereits mehrfach ausgezeichnet.

Kundenservice, der seinesgleichen sucht

Mit dem Titel „Deutschlands bester Händler“ belohnt der renommierte PLUS X AWARD die Händler, die sich in Verbraucherumfragen besonders hervortaten. In der Kategorie „Elektronik Kooperation“ wurde Euronics, wie auch schon in den Jahren zuvor, 2019 erneut ausgezeichnet. Auch der Online-Shop wurde getestet und von Computer Bild zu den „Top Shops“ am Markt gekürt. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesen Tests so gut abschneiden. Für uns ist es aber auch eine Auszeichnung, dass Premium-Anbieter wie Jura, Miele und Loewe auf uns als Kundendienst vertrauen. Es gibt wirklich nur sehr wenige Unternehmen, die das von sich sagen können“, berichtet Geschäftsführer Hermann Mösker stolz.

Für die Zukunft sieht sich der Familienbetrieb sehr gut aufgestellt: Sohn Sebastian hat nach seinem Realschulabschluss zwei einschlägige Ausbildungen absolviert und wird bald an einer Weiterbildung speziell für Nachfolger bei Euronics teilnehmen. Dass er eines Tages das Unternehmen übernehmen wird, stand für ihn schon lange fest. „Schließlich bin ich hier praktisch aufgewachsen“, erzählt er mit einem Lachen. Er habe Spaß am Kontakt mit den Kunden, schon die Ausbildung sei sehr abwechslungsreich gewesen. Sein Vater ergänzt: „Überhaupt haben Mitarbeiter und auch die Auszubildenden sehr viele Möglichkeiten, sich bei uns zu weiterzuentwickeln. Der Job ist ein bisschen wie das Wetter – man weiß nie, was als nächstes passiert. Ob im Onlinehandel, im Außendienst für gewerbliche Kunden, in der Buchhaltung oder als Berater in den Märkten, Langeweile gibt es nicht.“

Familie Mösker nimmt ihre Verantwortung für die Mitarbeiter sehr ernst: So gibt es flexible Arbeitszeitmodelle, gerade für Eltern, aber auch auf anderen Ebenen haben die Eigentümer ein offenes Ohr für ihre Kollegen. Außerdem wird viel Zeit in Weiterbildungsmaßnahmen investiert. Nach einem Praktikum hat das Familienunternehmen vor kurzem einen schwerbehinderten Kollegen übernommen, der im Bereich Online-Handel regelrecht aufblüht. Hier zeigt sich, dass ein familiäres Umfeld viel bewirken kann – sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden.

Kontakt

Euronics XXL Meppen GmbH

Auf der Herrschwiese 5-9

49716 Meppen

Tel.: 05931-9801-0

www.euronics-meppen.de

info@euronics-meppen.de