Haselünne. Matthias Kenning ist bereits seit mehr als 41 Jahren in der Augenoptik tätig. Vor acht Jahren hat sich der Augenoptikermeister in Haselünne mit dem KODAK LENS Partnerkonzept selbstständig gemacht, um seine Begeisterung und sein Verständnis für das feine Brillenhandwerk mit seinen Kunden zu teilen.

Randlose Brillen, Brillen mit Kunststoffrahmen, Wechsel-, Sport-, Sonnen-, Lese- und Arbeitsschutzbrillen: In seinem Fachgeschäft „KENNING – DER OPTIKER“ bietet Matthias Kenning ein breites Sortiment mit mehr als 2000 topmodernen Fassungsmodellen für Damen, Herren und Kinder an. Das Angebot umfasst den kompletten Service eines klassischen Augenoptikerfachgeschäftes.

Neben individuellen Änderungen, Maßanfertigungen oder Reparaturen, spielt die Beratung hinsichtlich der perfekten anatomischen Passform in seinem Augenoptiker-Fachgeschäft die bedeutendste Rolle. „Eine gute Beratung ist bei uns selbstverständlich. Zudem nehmen wir uns für jeden Kunden viel Zeit, da die Augenoptik ein feines Handwerk mit Fokus auf den Menschen ist“, erläutert Matthias Kenning.

Hausinterne Augenoptiker-Werkstatt

Der Beruf des Augenoptikers ist vielseitig. Viele sehen vorrangig den Service im Optikerfachgeschäft, weitere interessante Aufgabenbereiche werden aber bei einem Blick hinter die Kulissen deutlich. Die Brillen werden bei „KENNING – DER OPTIKER“, im Gegensatz zu manchen anderen Optikern, sogar in der eigenen Werkstatt angepasst und fertiggestellt. Durch die hausinterne Werkstatt ist Matthias Kenning flexibel und kann auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Bei Brillenfassungen aus Metall besteht beispielsweise die Möglichkeit, das Modell in der Wunschfarbe des Kunden umzufärben.

KODAK steht weltweit für anerkannte High-Tech-Brillengläser und hat in Deutschland 15 Partnergeschäften. Mit dem Fachgeschäft in Haselünne leitet Matthias Kenning das einzige in Nordwestdeutschland. Als eines der expansivsten Unternehmen seiner Branche möchte KODAK LENS sein Filialnetz in den nächsten Jahren deutlich stärker ausweiten.

Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Kenning beschäftigt momentan eine Angestellte, die ihn beim Tagesgeschäft unterstützt. Da er sein Team in naher Zukunft vergrößern möchte, ist er auf der Suche nach Auszubildenden zum Augenoptiker sowie ausgebildeten Fachkräften. „Die Augenoptik ist viel mehr als nur Beratung, bringt jede Menge Spaß mit sich und ist vielseitig. Diese Leidenschaft möchte ich gerne an Auszubildende weitergeben“, so Matthias Kenning.

Kontakt

KENNING – DER OPTIKER , Kodak Lens Partner

Matthias Kenning

An der Plesse 11

49740 Haselünne

Tel. 05961 9584441

haseluenne@kodaklens-store.de

www.kodaklens.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr