Osnabrück. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Jahreszeit. Nach den Feiertagen sehnen sich aber nicht eben wenige dann doch nach ein paar entspannten Urlaubstagen. Gut, wer sein Auto rechtzeitig auf Vordermann gebracht hat, damit man sicher durch den Winter kommt. Bevor man die Skier aufs Dach packt und die Koffer mit den dicken Pullovern in den Kofferraum hievt, sollte man sich zunächst um sein Mobil kümmern.

Ganz oben auf der To-Do-Liste steht zunächst die Überprüfung des Frostschutzes. Das kann man im Rahmen eines Winterchecks in einer Werkstatt vornehmen lassen, aber auch selbst testen. Dazu öffnet man den Deckel des Kühlsystems. Aber Vorsicht: Nur bei kaltem Motor den Deckel aufdrehen, sonst besteht Verbrennungsgefahr durch die heiße Flüssigkeit. Mit einem Messgerät lässt sich die Frostschutzkonzentration bestimmen. Im Idealfall deckt sie Temperaturen bis minus 40 Grad ab – hier also gegebenenfalls „nachwürzen“, falls die Frostschutzmischung nicht ausreichend sein sollte.

Frostschutz checken

Als nächstes steht die Flüssigkeit zur Reinigung von Front- und Heckscheibe sowie für die Scheinwerfer auf dem Programm: Auch diese muss frostsicher sein. Da sich hier der Frostschutzgehalt nicht über eine Messung ermitteln lässt, ist ein Komplettaustausch von Sommer- zu Wintermischung sinnvoll. Nachdem man einige Male die Reinigungsfunktion betätigt hat, kann man sicher sein, dass diese auch in den Leitungen und Düsen vorhanden ist und der Frost hier nichts blockieren kann.

Die Scheinwerfer reinigt man am besten einmal komplett, sie verlieren schnell an Leuchtkraft, wenn sie im Winter verdrecken. Eine Überprüfung auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie ihre korrekte Einstellung hin sollte auch zum Winter-Check gehören.

Scheibenwischer mit Tuch reinigen

Die Scheibenwischerblätter reinigt man mit einem weichen Tuch entlang der Gummilippe. Entdeckt man Risse und Schäden, tauscht man sie am besten gegen neue aus. Festklebender Blätter auf keinen Fall mit Gewalt lösen oder den Scheibenwischer betätigen – wer so vorgeht, riskiert eine nachhaltige Beschädigung der Gummis. Besser ist es zu warten, bis sie sich nach ansteigenden Temperaturen von alleine lösen.

Beachtung verdient auch die Batterie. Sie muss gerade im Winter besonders viel leisten. Die Spannung sollte daher nicht unter 12 Volt liegen. Wichtiger Faktor im Winter: die Reifen. Wenn das Fahrzeug nicht auf Ganzjahresreifen steht, sollte man sich rechtzeitig um einen Satz Winterreifen kümmern. Experten raten zu einer Mindestprofiltiefe von vier Millimetern, auch wenn der Gesetzgeber etwas nachlässiger ist.

Sicher den Berg hinunter

Neben diesen essenziellen Dingen, die jeder Autofahrer selber an seinem Fahrzeug vornehmen kann, gibt es aber auch noch jede Menge Technik, Sicherheitssysteme und Assistenten, die in modernen Fahrzeugen für mehr Sicherheit (nicht nur) im Winter sorgen. Etwa die Bergabfahrhilfe, die vor allem in SUV zu finden ist und die dafür sorgt, dass das Fahrzeug kontrolliert eine steile Abfahrt herunterrollt. Der Fahrer muss hierbei nur lenken, Gas- und Bremseingriffe übernimmt das System.

Das elektronische Stabilitätsprogramm ESP registriert anhand von Sensoren, dass sich das Auto anders verhält, als vom Fahrer durch den Lenkwinkel vorgegeben und bremst dann gezielt einzelne Räder ab, damit das Fahrzeug nicht schleudert. ESP verhindert Unfälle oder zumindest die Unfallschwere – wer einmal auf schneebedeckter Piste den Unterschied zwischen aktivem und deaktiviertem ESP erlebt hat, weiß, was das System im Notfall zu leisten in der Lage ist.

Nachtsichtassistenten erkennen Fußgänger

Der Nachtsicht-Assistent ist insbesondere in der kalten und dunklen Jahreszeit sinnvoll. Bessere Sicht bei Nacht liefern Infrarot- oder Wärmebildkameras. Ihre Reichweite entspricht der Reichweite des Fernlichts oder etwas weiter. Das Bild, mit dem bei Nacht zum Beispiel Fußgänger schneller erkannt werden sollen, erscheint im Kombiinstrument.

Von der Funzel zum taghellen Licht

Gut sehen und gesehen werden ist im Winter unerlässlich. In diesem Bereich haben die Fahrzeugentwickler in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Wurden bei Fahrzeugen um die vorletzte Jahrhundertwende tatsächlich noch Kerzen verwendet, die die Bezeichnung „Funzel“ verdienten, machte die Technik von Karbidlampen über elektrische Beleuchtung, separaten Lichtmaschinen mitsamt Halogenlampen bis hin zu Xenon- und Bi-Xenon-Licht wahre Quantensprünge. Heutzutage machen LED-Licht und intelligente Fernlicht-Assistenten auch die dunkelste Landstraße taghell. Und die Entwicklung geht noch weiter: Audi etwa hat jüngst digitale Matrix LED-Scheinwerfer vorgestellt. Ihr Licht ist in winzige Pixel zerlegt und lässt sich besonders präzise steuern. In Engstellen erleichtert es etwa die sichere Spurmittenführung, indem es die Position des Fahrzeugs im Fahrstreifen anzeigt.