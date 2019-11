Osnabrück. Weihnachtszeit ist Geschenke-Zeit. Mit kleinen oder großen Geschenken macht man seinen Mitmenschen gern eine Freude. Dabei kommen meist auch technikaffine Menschen auf ihre Kosten.

Ob Powerbank, Bluetooth-Box oder kabellose Kopfhörer – die Ansprüche an die Technik haben sich in den vergangenen Jahren erhöht, und der Wunschzettel ist länger geworden. Immer wieder gibt es Neuheiten und Verbesserungen in so schneller Abfolge, dass man kaum noch hinterherkommt. Und (fast) jeder will sie haben.

Generalüberholt, aber auf aktuellem Stand

Doch nicht jeder kann sich ein Neugerät leisten. Gute Technik gibt es mittlerweile auch zu kleinen Preisen. Viele Firmen bieten mittlerweile Refurbished-Ware an. Refurbishing bedeutet, dass bereits genutzte Geräte wie PC, Handy, Laptop oder Tablet wiederaufbereitet werden. In der Regel handelt es sich dabei um ausgediente Business-Geräte, deren Leasingverträge ausgelaufen sind, Geräte aus Überproduktionen oder Demoversionen von Messen.

Diese Geräte werden dann von Fachleuten generalüberholt und mit aktueller Software, Speicher- und Festplatten-Erweiterung auf den neuesten Stand gebracht. Dadurch ist das Gerät problemlos noch lange Zeit einsatzfähig – ohne Qualitätsverlust, sodass sämtlichen Anliegen von Streaming über Fotobearbeitung bis zu ruckelfreien Skype-Gesprächen nichts mehr im Wege steht.

Das bringt viele Vorteile, auch für die Weihnachtsgeschenke. Denn diese ebenfalls einwandfrei laufenden Geräte werden deutlich günstiger verkauft als Neugeräte, die oft ein tiefes Loch in den Geldbeutel brennen.

Ökologisch der nachhaltigere Weg

Ein weiterer Aspekt, der für das Refurbishing spricht, ist der ökologische. Beim Umweltaspekt kommen einem als erstes vielleicht Begriffe wie Verbrennungsmotor und Plastikmüll in den Sinn. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, die Umwelt zu entlasten und unnötigen Müll zu vermeiden. Dazu gehört auch Elektroschrott. Durch das Refurbishing werden wertvolle Umweltressourcen geschont und auch der CO2-Ausstoß verringert. Denn mehr als 150 Kilogramm Kohlendioxyd werden bei der Herstellung eines neuen Computers freigesetzt, zudem werden rund 700 Liter Wasser dafür benötigt. Allein in Deutschland beläuft sich das Gewicht von Elektroschrott auf etwa 150.000 Tonnen – da lohnt es sich gleich mehrfach, über ein generalüberholtes Technikmodell nachzudenken.