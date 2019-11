Osnabrück. Vor etwa 180 Jahren fing sie an, die Tradition des Osnabrücker Weihnachtsmarktes. Was mit wenigen Ausstellern und Verkaufstagen startete, hat sich mittlerweile zu einem der beliebtesten Märkte in Norddeutschland entwickelt.

Vollgepackte Reisebusse steuern die Friedensstadt mit dem Ziel Weihnachtsmarkt jedes Jahr an. 2017 waren es rund 1400! Und warum? Zwischen den altehrwürdigen Gebäuden Rathaus, Stadtwaage und Marienkirche bis zum Domvorplatz kann man in gemütlicher Atmosphäre schlendern, stöbern und sich im Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst schon einmal in Weihnachtsstimmung bringen.

Klingt gewöhnlich, doch im Lichtermeer herrscht ein besonderes Flair mit echten Highlights. Zu den traditionellen Höhepunkten gehören auch in diesem Jahr die mächtige Spieluhr auf dem Rathausplatz, deren lebensgroße Figuren sich jährlich bereits seit 1999 zu der Musik von 25 beliebten Weihnachtsliedern drehen, sowie das historische Karussell, das vor allem für die kleinen Besucher immer eine große Freude und Anziehungspunkt ist.

Eiszauber am Ledenhof

Doch auch etwas abseits, etwa am Ledenhof oder am Schloss, laden weitere Attraktionen zum Verweilen ein. Noch bis zum 29. Dezember können beim „Eiszauber“ am Ledenhof Groß und Klein ihre Fähigkeiten auf Schlittschuhen testen. Täglich ab 14 Uhr ist der „Eiszauber“ geöffnet. Nur einen Schneeballwurf entfernt, im Innenhof des Schlosses, gibt es in diesem Jahr wieder das Winterdorf. Noch an den kommenden zwei Wochenenden, jeweils von donnerstags bis sonntags, laden Foodtrucks und Kunstaussteller zum Verweilen ein. Donnerstags und freitags geht es dort um 16 Uhr, samstags und sonntags um 12 Uhr los. Für musikalische Untermalung sorgt am 21.12. die Rockabilly Band Buddy & the Hotdogs.

Wurstproduktion aus nächster Nähe

Wieder zurück im historischen Kern des Marktes kann dann bei verschiedenen Ausstellern die eine oder andere Geschenkidee gesammelt oder gemeinsam mit Freunden und Familie geplaudert werden. Wer sich währenddessen beim Verzehr von Bratwurst fragt, wo die eigentlich herkommt, kann dies bei einer Osnabrücker Traditionsmanufaktur live erleben. Denn im Zentrum des Standes auf dem Theatervorplatz gewährt täglich eine Glasfront Einblick in die Produktion: Aus dem Fleischwolf, in die Wursthülle und direkt ab auf den Grill – inklusive einer speziellen Weihnachtskreation mit Äpfeln und Cranberrys. So hält der Osnabrücker Weihnachtsmarkt bei aller Tradition immer auch etwas Besonderes bereit.