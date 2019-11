Osnabrück. Nur noch wenige Tage sind es bis Weihnachten. Da drängt sich Frage auf: Schon alle Geschenke besorgt? Gerade wenn das Fest näher rückt und die Geschenkideen nicht gerade im Überfluss vorhanden sind, mag das dem ein oder anderen etwas Stress bereiten. Dabei gibt es gerade beim Gang durch die Stadt immer wieder viele Inspiration, falls man nun so gar keine Vorstellung hat, was man den Liebsten – oder sich selbst – schenken soll.

Weihnachten, das Fest der Freude und der Liebe: Dieses Gefühl verinnerlicht, während der angenehme Geruch des Weihnachtsmarktes durch die Stadt schwebt, lässt es sich dann doch gleich viel besser durch die Einkaufspassagen stöbern. Ob nun große, eher praktisch orientierte Geschenke für den häuslichen Gebrauch wie Waffel-, Bügel oder Glätteisen, Parfüm oder Dekoartikel: in Osnabrücks Innenstadt ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Nach dem Shopping kommt der Hunger

Und, wenn man zu zweit, dritt oder mehr Personen loszieht, profitiert man zusätzlich vom Ideenaustausch – und muss in den zwischendurch benötigten Pausen kein einsames Dasein fristen. Denn dass sich beim (entspannten) Shoppen dann irgendwann der Hunger bemerkbar macht und die Füße etwas lahm werden, ist verständlich.

Doch auch hierfür ist inmitten des Osnabrücker Weihnachtsflairs Abhilfe geschaffen. So kann man sich beispielsweise mit leckeren Crèpes stärken oder sich im Weihnachtszelt bei Glühwein und warmen Kakao aufwärmen. Einfach mal Innehalten, dem Treiben der anderen zusehen und sich selbst entspannen, bevor es wieder in die Geschäfte geht. Natürlich ist für den einen oder anderen auch der Besuch des Weihnachtsmarkts entspannend, um bei Glühwein, Bratapfel oder anderen weihnachtlichen Spezialitäten abzuschalten.

Ein Ort der Ruhe, abseits des Trubels

Wer es lieber etwas ruhiger mag und sich abseits des Trubels ausruhen möchte, findet etwa dort, wo die lange Jahre unterirdisch versteckte Hase vor einiger Zeit wieder geöffnet wurde. Öwer de Hase, am östlichen Rand der Fußgängerzone, lässt es sich auf Rundbänken entspannen und so neue Kraft für eine neue Shoppingrunde tanken. Oder man checkt noch kurz seine Smartphone-Nachrichten, ob von Zuhause noch weitere Wünsche übermittelt wurden. Beim Weg zurück ins Getümmel vielleicht doch noch schnell ein belegtes Brötchen oder eine Bratwurst? Osnabrück hat jedenfalls ausreichend Auswahl zu bieten, sowohl in Sachen Pause als auch in Sachen Shopping...