Osnabrück. Er gehört zu Weihnachten einfach dazu und trägt zu einer besinnlichen Weihnachtsstimmung bei: der Weihnachtsbaum. 29,8 Millionen Bäume wurden im vergangenen Jahr verkauft, berichtet der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie. Ob prunkvoll, glitzernd oder eher dezent geschmückt sorgt er im heimischen Wohnzimmer für die passende Festtag-Atmosphäre.

Dabei ist Baum nicht gleich Baum. Die verschiedenen Arten, die sich als Weihnachtsbaum eignen, unterscheiden sich demnach in Aussehen, Größe und Preis. Behält man ein paar wichtige Hinweise im Blick, dann bleibt jeder frisch und sorgt nicht bereits an Heiligabend für Frust.

Die meisten wollen Nordmanntannen

Meist haben die Kunden, auch bei den regionalen Anbietern in und um Osnabrück, die Wahl zwischen einer Vielzahl von Tannen- und Fichtenarten. Besonders beliebt ist dabei die Nordmanntanne. Laut einer Umfrage vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger entschieden sich im Vorjahr fast Dreiviertel der Befragten für die Nordmanntanne. Warum? Ihre Zweige sind sehr regelmäßig angeordnet und die tiefgrünen Nadeln piksen nicht. Die Nordmanntanne, die ihren Ursprung in den Bergen der Schwarzmeerküste bis zum Kaukasusgebirge hat, wächst allerdings sehr langsam – circa acht Jahre für zwei Meter. Daher liegt sie eher im höheren Preissegment und kann auch mal über 40 Euro kosten.

Die Stechfichte ist etwas günstiger

Zwölf Prozent der Befragten bevorzugten die Blaufichte, auch Stechfichte genannt. Farblich sind ihre Nadeln von unauffällig grün bis zu einem stahlblau geprägt. Zwar sind ihre Nadeln, wie der Name schon sagt, stark stechend, gleichzeitig aber sehr stabil und haltbar. Preislich ist die Blaufichte etwas niedriger als die Nordmanntanne angesetzt. Grundsätzlich beläuft sich der Preis in diesem Jahr wohl auf 18 bis 24 Euro pro Baummeter.

In der Regel beginnt die Ernte der Bäume im November. Angst, dass diese sich dann nicht bis Weihnachten und die Tage bis zum neuen Jahr halten, braucht man aber nicht zu haben – wenn man gewisse Regeln beachtet. Damit der Baum also auch nach dem Kauf lange frisch bleibt, sollte er im Netz an einer sonnen- und windgeschützten Stelle im Freien oder in einer kühlen Garage aufbewahrt werden – und in einem Eimer Wasser, damit er nicht austrocknet.

Mit dem Schmücken noch etwas warten

Diese Gefahr besteht nach dem Aufstellen im Haus besonders, wenn er nahe einer Heizung steht. Die unmittelbare Wärme und Trockenheit bedingen das ungeliebte Nadeln. Das Schmücken des Baumes ist dann meist gern genommene Aufgabe der Kinder. Die Freude sollte aber noch einen Tag lang aufrechterhalten werden, nachdem der Baum aus seinem Netz befreit wurde. Denn diese Zeit benötigen die Zweige, um sich wieder in die richtige Position zu bringen.

Tannenbäume sind durstig

Zu beachten ist ebenfalls, dass ein zwei Meter hoher Baum bis zu zwei Liter Wasser am Tag benötigt. Ein Baumständer mit Wasserbehälter ist von Vorteil. Ideal: den Baum vor dem Aufstellen zwei bis drei Zentimeter anschneiden und täglich gießen. Dann steht den Feiertagen unter einem prächtigen Weihnachtsbaum nichts mehr im Wege.