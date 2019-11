Osnabrück. Gemütliches Beisammensein, nette Gespräche und gutes Essen. Wann könnte man dies besser miteinander verbinden als in der Adventszeit?

Am Vormittag bietet sich dafür ein ausgewogener und reichhaltiger Brunch an. Da der Brunch gleich zwei Mahlzeiten – das Frühstück und das Mittagessen – beinhaltet, kann hier ohne viel Hektik geschlemmt werden.

Zeit lassen beim genießen

Grundsätzlich heißt brunchen immer: reichhaltiges Essen ohne Zeitdruck. Das heißt, der erste Teller beim Buffet muss gar nicht so mächtig beladen werden. Man kann sich ruhig Zeit lassen, dem sonstigen Weihnachtstrubel einfach mal entfliehen und in aller Ruhe mit Freunden oder der Familie kommunizieren – und reden soll man ja bekanntlich nicht mit vollem Mund.

Lieber süß oder herzhaft? Beides!

Beim Brunchen geht es aber natürlich auch um den Genuss – und da kommen Anhänger sowohl von süßen als auch von herzhaften Speisen voll auf ihre Kosten. Rührei, mit oder ohne Speck, Brötchen mit Lachs oder diverse Antipasti sind dabei echte Klassiker, die allein das Frühstück schon aufwerten. Bei Müslis kann man sich meist mit verschiedenen Obst- und/oder süßen Toppings wie Schokostreuseln oder Honig austoben. Kleine Desserts von Schokopudding bis Tiramisu runden den ersten Teil des Schlemmens ab.

Doch damit nicht genug. Wer danach – oder auch schon zu Beginn des Brunches – weitere warme Speisen genießen will, kann das in der Regel problemlos tun. Suppen, Pfannkuchen und Co. bieten Gelegenheit, das kulinarische Miteinander zu verlängern.

Besonderes Weihnachtsambiente

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das Ambiente bei einem Brunch besonders. Winterliche Dekorationen wie Tannenzweige, Tannenbaumkugeln oder kleine Holzfiguren sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Gleichzeitig gibt es vielfach besondere Kreationen für den Brunch. Gewürze wie Zimt, Nelken und Vanille sind insbesondere zu Weihnachten sehr beliebt.

Sie finden sich auch in vielen Speisen wieder, die man einem Brunch im Advent hervorragend hinzufügen kann. Wie wäre es mit Lebkuchen zum Dessert oder, wer es etwas ausgefallener mag, mit Spekulatiusaufstrich und Zimtbutter? Oder man setzt beim Müsli auf karamellisierte Nüsse und Bratapfelquark – gerade in dieser Jahreszeit kommen bei diesen Geschmäckern wohlige Gefühle und die perfekte Vorweihnachtsstimmung auf.