In der Weihnachtsbäckerei... Eine Tradition mit Glasur und Streuseln

Nicht nur für die Jüngsten ist die Weihnachtsbäckerei ein unverzichtbarer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Fotos: iStock

Osnabrück. „In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei…“ – das Weihnachtslied von Rolf Zuckowski kennt sicherlich jeder. Und gerade in der Adventszeit, wenn es draußen kälter ist und die Tage kürzer werden, heißt es in vielen Haushalten auch in diesem Jahr wieder: ran an den Backofen.