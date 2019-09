Bad Laer. Auch die Vermögensbetreuung der Volksbank eG Bad Laer ist den genossenschaftlichen Werten verpflichtet. Ein vertrauensvoller Umgang mit Ihrem Vermögen und der persönliche Kontakt zu unseren Kunden sind für uns das Fundament der Zusammenarbeit.

Unsere Vermögensbetreuer sind erfahre Fachleute in der ganzheitlichen Vermögensbetreuung und damit Ihre Ansprechpartner auf Augenhöhe für Ihre Ziele und Wünsche. In den Filialen vor Ort betreuen unsere Berater seit Jahren unsere Mitglieder und Kunden - natürlich auch generationsübergreifend.

Nicht nur bei der privaten Geldanlage gestalten wir mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensarchitektur - auch für Unternehmer oder Unternehmen (alternativ: für den Mittelstand in unserer Region) sind wir gemeinsam, mit den Kollegen der Firmenkundenbank, DER Ansprechpartner bei der Vermögensanlage.

Die aktuellen Finanzmärkte und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden immer komplexer und erfordern daher ein fundiertes Gesamtkonzept. Die Verbundpartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe sich hierbei unsere Partner in der Vermögensbetreuung. Dabei bieten wir neben Fonds der Union Investment und anderer namhafter Fondsgesellschaften auch seit Jahren zusammen mit der DZ PRIVATBANK Vermögensverwaltung, Financial Planing und Stiftungsmanagement auf allerhöchstem Niveau an.