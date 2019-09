Bad Laer. Zum 125-jährigen Jubiläum hat die Volksbank eG die Geschäftsräume in Bad Laer modernisiert. Entstanden ist eine moderne, kundenfreundliche Bank, die besonderen Wert auf Diskretion legt.

Im Eingangsbereich befinden sich der freundliche Kundenservice, der SB-Bereich mit Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und ein Selbstbedienungsterminal. Aktuelle Nachrichten und Informationen erhalten die Bankbesucher auf dem Info-Monitor im Foyer.

Für vertrauliche Gespräche stehen sechs Beratungszimmer zur Verfügung; dort können wichtige persönliche Finanzthemen diskret besprochen und beraten werden. Für größere Bargeschäfte bietet die Volksbank eG wie bisher eine gesonderte Diskretkasse an. Auch der Wartebereich wurde modern und diskret gestaltet. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden neue, höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.

Beim Tag der offenen Tür Ende September zum Leinewebermarkt können sich alle Besucher einen Eindruck von der neuen Volksbank machen.

Die modernisierten Bankräume können beim Tag der offenen Tür zum Leinewebermarkt am 29. September besichtigt werden. Mit geladenen Mitgliedern und Kunden feiert die Volksbank eG am 19. November das Jubiläum im festlichen Rahmen in der ConCello Halle. Professor Theresia Theurl vom Institut für das Genossenschaftswesen in Münster wird die Festansprache halten.