Bad Laer. 125 Jahre gibt es die Volksbank Bad Laer. Jetzt wird das Jubiläum gefeiert. Dazu gehört auch ein Blick zurück.

Bevor die Spar- und Darlehenskasse die nun 125-jährige Tradition der Volksbank in Bad Laer begründete, gab es zwischen 1838 und 1877 bereits erste Versuche, auf privater Basis eine Sparkasse in der Gemeinde zu etablieren.



Startschuss im November 1894

Am 19. November 1894 wurde dann unter der Leitung von Kaufmann Anton Richard die „Laerer Spar- und Darlehenskassenverein eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht“ gegründet. Anton Hagedorn, Wilhelm Dieckmeyer, Konrad Springmeyer, Wilhelm Gode und Bernhard Maibaum wurden zum ersten Vorstand gewählt, Anton Richard übernahm als Rendant die Geschäftsführung. Das erste Geschäftsjahr 1894 wurde bei 28 Mitgliedern mit einer Bilanzsumme von 5150 Mark abgeschlossen.

Die Vorstände agierten zumeist über lange Jahre, was bei der Bevölkerung für Vertrauen sorgte. So konnte die Bank auch die Irrungen der langen Kriegsjahre sowie die Währungsreform unbeschadet überstehen. Mit dem Wirtschaftswunder boomte dann auch das Bankgeschäft wieder. So wurden die Räume im Hause Vieth an der Brinkstraße zu eng.

Bereits 1950 hatte man das geschichtsträchtige Haus Hiltermann am Paulbrink 10, in dem 120 Jahre zuvor das erste Laer Kassenprojekt geboren wurde, erworben. 1954 wurde die neue Raiffeisenkasse gebaut, die 1955 bezogen werden konnte.

Entwicklung zur vielseitigen Universalbank

Laers Raiffeisenkasse entwickelte sich immer mehr zu einer vielseitigen Universalbank. Der Bankservice wurde ausgeweitet durch die Aufnahme der Vermittlungen zur Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R+V Versicherungen sowie von Finanzierungen über die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank. Bauboom, Mechanisierung der Landwirtschaft und Industrialisierung in Laer führten zu einer stetigen Ausweitung der Geschäfte mit einer guten Gesamtentwicklung der Bank.

1980/81 wurde die Bank am bisherigen Standort grundlegend renoviert und erweitert. 1993 fusionierte die Volksbank mit der Volksbank Hilter zur Volksbank Hilter-Bad Laer und im Jahr 2003 mit der Volksbank Melle-Borgloh zur heutigen Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle. Die gute Geschäftsentwicklung der Bad Laer Volksbank machte weitere Umbauten und Renovierungen in den Jahren 2006 sowie im Jubiläumsjahr 2019 erforderlich.

Vertrauen bleibt die wichtigste Währung

Mit umfassenden Bankdienstleistungen hat sich die Volksbank eG von einer kleinen Ortsbank zu einer modernen und leistungsfähigen Regionalbank entwickelt. Die Bilanzsumme zum Jahresende 2018 lag bei über 500 Millionen Euro, das betreute Kundenwertvolumen sogar bei über 1,1 Mrd. Euro. Trotz großer Herausforderungen durch die langjährigen Niedrigzinsen, der überbordenden regulatorischen Vorschriften nach der Finanzmarktkrise 2008/2009 sowie der Digitalisierung sind die amtierenden Vorstände Thomas Ruff und Andro Voß zuversichtlich, dass sie zusammen mit einer gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterschaft diese Herausforderungen wie ihre Vorgänger in all den Jahren zuvor meistern werden.

Wie im Gründungsjahr 1894 setzten Aufsichtsrat, Vorstände und Mitarbeiter der Volksbank eG auf das Vertrauen der Mitglieder und Kunden. Auch im modernen digitalen Banking bleibt das Vertrauen im Bankgeschäft die wichtigste Währung. Denn beim Geschäftsmodell der Volksbank eG steht der Mensch im Mittelpunkt - in der bisherigen 125-jährigen Geschichte, im Jubiläumsjahr und ganz sicher auch in der Zukunft.