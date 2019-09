Was ist Deine Fitness-Mission? CC-Editor öffnen Das City Gym in Osnabrück begleitet Dich!

Das L&T City Gym in der Osnabrücker Innenstadt bietet beste Bedingungen für fitnesshungrige Menschen.

Osnabrück. In der Osnabrücker Innenstadt hat sich in den vergangenen 12 Monaten ein Highlight in der regionalen Fitnessstudio-Landschaft etabliert. Wer auf individuelle Betreuung, modernste Ausstattung und ein angenehmes, persönliches Boutique-Studiofeeling Wert legt, findet im L&T City Gym einen tollen Partner für jede Fitness-Mission.