Greven. Die seit 2013 am FMO agierende niederländische Fluggesellschaft AIS Airlines erweitert ihr Programm ab Flughafen Münster/Osnabrück weiter.

Bereits seit fast sechs Jahren verbindet AIS Airlines den FMO zweimal werktäglich mit Stuttgart. Seit einigen Tagen kommt die 19-sitzige Maschine vom Typ BAe Jetstream auch auf der Strecke FMO-Kopenhagen zum Einsatz. Die dänische Hauptstadt wird montags bis freitags angeflogen. Die Flüge starten am FMO um 6 sowie um 18 Uhr. Rückflüge werden um 8.30 Uhr und 20.35 Uhr ab Kopenhagen angeboten. Die Reisezeit beträgt rund 120 Minuten. Die Flüge legen jeweils einen kurzen Zwischenstopp im niederländischen Groningen ein, bei dem die Fluggäste aber an Bord bleiben können.

Schnell nach Berlin

Und nicht nur das: Ab dem 4. November wird auch wieder eine Flugverbindung nach Berlin-Tegel angeboten. Mit Beginn des Winterflugplans wird AIS Airlines jeweils montags bis freitags um 7 Uhr und 17.45 Uhr ab FMO in die Hauptstadt fliegen. Rückflüge aus Berlin-Tegel gibt es jeweils um 16 und 21.05 Uhr. Die Flugzeit beträgt nur gut 70 Minuten. Zum Einsatz kommt ein umweltfreundliches Turboprop-Flugzeug vom Typ BAe Jetstream 32. Die Flüge sind ab 99 Euro für den einfachen Flug pro Person inkl. Steuern und Gebühren buchbar.

„Berlin ist die von den Wirtschaftsunternehmen dieser Region mit Abstand am stärksten geforderte Destination. Die bodengebundenen Verkehrsmittel können hier ganz offensichtlich keinen zufriedenstellenden Service anbieten. Insofern freuen wir uns, Berlin mit optimalen Flugzeiten nach langer Zeit wieder aufnehmen zu können“, so Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des FMO. „Münster/Osnabrück ist für uns ein wichtiger Standort, an dem wir dann drei Flugzeuge stationiert haben werden“, kommentiert Arend van der Meer, Geschäftsführer der AIS Airlines. Buchbar sind alle Flüge über www.fmo.de, www.aisairlines.com und im Reisebüro.