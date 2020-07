Greven. Die gute Nachricht für alle gleich am Anfang der Ferienzeit: Urlaub geht wieder! Seit Mitte Juni normalisierte sich der Reiseverkehr zunehmend. Nicht nur Deutschlands Urlaubsziele sind per Auto, Bus oder Bahn wieder bequem erreichbar, auch Ferienflieger bringen ihre Fluggäste nun wieder sicher und zuverlässig in einige europäischen Urlaubsparadiese. Die Türkei, Griechenland, die Kanaren und – nicht zuletzt – die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, werden vom Flughafen FMO jetzt wieder angeflogen.

Der Sommerurlaub im Ausland ist machbar, aber er wird anders als sonst. Corona ist nicht einfach verschwunden, aber die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zurückgegangen. Vorsicht bleibt wichtig. Der FMO hat sich intensiv vorbereitet. Kurze Wege, reichlich Platz für die Fluggäste und der große Check-In-Schalterbereich, in dem nur jeder zweite Schalter geöffnet ist, machen den Start in den Urlaub angenehm. Dazu sind alle Mitarbeiter und Einrichtungen des FMO auf ein Höchstmaß an Hygiene eingestellt.

Abstand und Maskenpflicht

Wie sollten sich Urlauber verhalten, die jetzt bald zum Baden nach Spanien oder Griechenland fliegen wollen? Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Flughafengelände des FMO verpflichtend und wird die Fluggäste auch in den Urlaub begleiten. Im Flugzeug ist die Maske bei allen Airlines Pflicht, obwohl die modernen Lüftungssysteme im Flugzeug fast 100 Prozent aller schädlichen Luftpartikel herausfiltern. (Hyperlink: https://www.bdl.aero/de/publikation/was-macht-luftverkehr-in-corona-zeiten-sicher/) Abstand halten ist der zweite Grundsatz, den man auf der Reise beherzigen sollte. Sowohl bei der An- und der Rückreise als auch während des Aufenthaltes am Urlaubsort ist „Social distancing“ angesagt. Wer sich zusätzlich schützen will, sollte ein Desinfektionsmittel für den Urlaub einstecken.

Welcome back – Corendon Airlines!

Seit dem ersten Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen fliegt Corendon Airlines vom FMO nach Antalya, Adana, Izmir, Kayseri und Zonguldak in der Türkei. Seit Juli stehen auch wieder die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa sowie die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos auf dem Programm. Ab Juli kehren auch Eurowings und Laudamotion zum FMO zurück und bieten zusammen acht wöchentliche Mallorca-Flüge an. Weitere Flüge in die Türkei und nach Ägypten sind von Seiten der Airlines geplant.

Lufthansa weitet Angebot stark aus

Auch Lufthansa stockt im Juli ihre München-Flüge auf zehn wöchentliche Abflüge auf. Seit Juli fliegt Lufthansa montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils zweimal täglich morgens und abends von und nach München. Mittwochs und an den Wochenenden samstags und sonntags gibt es zunächst einen täglichen Flug. Damit sind auch wieder Umsteigeverbindungen über das Lufthansa-Drehkreuz München erreichbar. Bis zum Herbst sollen wieder rund 90 Ziele von dort erreichbar sein. Ab dem 1. September wird Lufthansa auch wieder Flüge zum größten deutschen Flughafen anbieten: Frankfurt wird zunächst einmal täglich geflogen. Lufthansa plant nach eigenen Angaben bis Ende Oktober ab Frankfurt wieder zu 105 Zielen zu starten.

