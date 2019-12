Greven. Ab dem Winterflugplan hat Lauda auch erstmals eine regelmäßige Direktverbindung zwischen Münster/Osnabrück und Wien im Angebot.

Wien wurde bereits zum 10. Mal zur lebenswertesten Stadt weltweit gewählt. Ganzjährig gibt es vieles zu entdecken, wenn es um Kunst, Kultur und kulinarische Genüsse geht. Zahlreiche Ausstellungen nationaler und internationaler Künstler, aber auch der Spaziergang durch die Innenstadt und Besuch von Schloss Schönbrunn spiegeln den Charme dieser Stadt. Ab 28. Oktober 2019 hebt der Lauda-Flieger viermal wöchentlich immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags mit Ziel Wien ab.

Täglich nach Palma

„Wir freuen uns ganz besonders, in Münster/Osnabrück mit täglichen Flügen nach Palma de Mallorca in den Sommerflugplan 2019 gestartet zu sein und die Strecke zudem auch in den Wintermonaten ganzjährig bedienen zu können. Palma de Mallorca ist nicht umsonst meine persönliche Lieblingsinsel: Nicht nur Badeurlauber und Familien, sondern auch Sportler und Fans von Städtetrips kommen hier voll auf ihre Kosten. Auch mit der attraktiven Direktverbindung in meine Heimatstadt und die lebenswerteste Stadt der Welt, Wien verstärken wir erneut unsere wachsende Präsenz in Deutschland. Mit dem Ausbau des Streckennetzes profitieren sowohl Geschäfts- als auch Ferienreisende von mehr Auswahl, angenehmen Flugzeiten und einem unschlagbaren Preisleistungsverhältnis.“, sagte Andreas Gruber, Laudamotion CEO.

Beliebtes Wien

„Mit Wien haben wir endlich wieder das Ziel im Flugplan, das in unserer Region von Unternehmen und Städtetouristen am häufigsten nachgefragt wurde. Kaum eine Metropole in Europa ist so vielfältig und damit sowohl als Winter- als auch als Sommerziel bestens geeignet. Gleiches gilt natürlich auch für das beliebteste touristische Reiseziel Mallorca. Wir freuen uns, dass wir mit Lauda einen so starken und expansiven Partner für unseren Airport gewinnen konnten“, so Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer Flughafen Münster/Osnabrück.

Neben den vier wöchentlichen Verbindungen nach Wien, bietet Lauda während der Wintermonate (Oktober bis März) auch durchgehend acht Flüge pro Woche nach Palma de Mallorca an.

Tickets für alle Flüge sind ab sofort buchbar ab 24,99€ auf laudamotion.com, fmo.de oder in jedem Reisebüro – auch als Pauschalangebot. Wir fliegen ab hier!