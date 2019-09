Tag der offenen Tür in Haren CC-Editor öffnen 60 Jahre Hölscher Wasserbau

Die Geschichte der Hölscher Wasserbau GmbH mit Haupsitz in Haren reicht weit zurück. Nun feiert das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen, unter anderem mit einem Tag der offenen Tür. Fotos: Hölscher Wasserbau

Haren. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens öffnet Hölscher Wasserbau die Türen für Mitarbeiter, Familienangehörige und Interessierte, um in entspannter Atmosphäre in die Hölscher-Welt einzutauchen. Das Unternehmen veranstaltet am Samstag, 14. September einen Tag der offenen Tür in der Unternehmenszentrale in Haren.