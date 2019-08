Haselünne. Das Haselünner Singer-Songwriter-Festival geht in die vierte Runde. Es findet am 24. August in der Innenstadt statt. Die Veranstalter versprechen: gute und unterhaltsame Musik – von Pop-Rock bis Blues und Folk.

Los geht es um 19 Uhr. Auf fünf Outdoorbühnen (Markt, Wasserturm, Berentzen, Rosche und Heydt) spielen Bands aus Deutschland, den Niederlanden, USA und Belgien. Im Hasetor-Kulturkino (Meldau&Sowinski-Bühne) erwarten die Besucher klangvolle Stimmen und eine intimere Atmosphäre.

Dank der Unterstützung zahlreicher Haselünner Firmen und des Landkreises ist es möglich, dass für das Festival kein Eintritt erhoben wird. Der Stadtmarketingverein freut sich, wie er in einem Flyer schreibt, auf einen wunderbaren Sommerabend bei toller Musik, Speisen und Getränken und guter Laune.

Seit 25 Jahren spielt Harbert Herbie Grezel, der optisch mit seinem Hut ein bisschen an Johannes Oerding erinnert, Mundharmonika-Blues. 2013 war er Gewinner der Dutch-Blues Challenge. 2015 wurde er zum besten niederländischen Straßenmusiker gekürt. In Haselünne wird er ab etwa 12.30 Uhr durch die Haselünner Innenstadt ziehen und die Besucher unterhalten, bevor es abends auf den sechs Bühnen weitergeht.

Markus Rill & the Troublemakers aus Würzburg spielen auf der Berentzen/Volksbank-Bühne). Wenn Rill singt, wenn er sachte mit dem Fuß im Takt wippt und die Augen schließt, taucht er ein, in die Welt des Rock'n'Roll, der Americana Musik. Dazu braucht er nicht mehr als eine Gitarre und seine Stimme. Seine Troublemakers sind mehr als Begleitmusiker, sie sind Partner: variabel, spielfreudig, überzeugend in atmosphärischen Nummern, aber auch im Blues und treibenden Rocksongs.

Threepwood N Strings, aus Marl/D. spielen auf der Heydt/Radke-Bühne. Sie präsentieren handgemachten Indie-Folk Rock. Mit Violine, Mandoline, Gitarre und Piano durchbrechen die jungen Musiker Genre-Grenzen und liefern einen zeitlosen Gegenentwurf zum manchmal seelenlosen Plastik-Pop. Beeinflusst durch Indie-Pop und Irish Folk nehmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine Reise durch die lauten und leisen Töne unserer Gefühlswelt.

Rock&Roll trifft Groove

Get the Cat aus Monheim/Rhein (Rosche-Bühne) spielt Eigenkompositionen ihres Bassisten Till Brandt. Die Band präsentiert Überraschendes, wenn Elemente des Soul und Rock&Roll mit Blues vermischt werden. Prägend ist dabei die warme Stimme von Melanie Bartsch. Getragen und begleitet, geführt und geleitet wird sie von Jens Filsers Gitarrenspiel. Sowohl als Begleiter als auch als Solist besticht er durch Virtuosität und Geschmack. Bassist Till Brandt und Schlagzeuger Bernd Oppel sorgen für ein solides grooviges Fundament.

Little Kim & the Apple3 aus Belgien(Berentzen/Volksbank-Bühne) kommen mit moderner Vintage Music daher. Ihre Musik ist eine Mischung aus Western Swing, Gospel, R & B, Americana, Country Blues und Rock'n'Roll. Die Musiker nehmen ihr Publikum mit zurück in die 1940er- und 1950er-Jahre. Die Band spielt der Zeit entsprechende Instrumente wie National Resonators aus den 1030er-Jahren, Gibson-Archtop-Gitarren aus den 1940er-Jahren und einen Double Bass von 1800.

Die vierköpfige Band One Eye Open aus Düsseldorf (OLB-Bühne am Wasserturm) ist ein Projekt des Singer/Songwriters Majo, aus dessen Feder sämtliche Songs und Texte stammen. In seinen Texten erinnert er an Dylan Thomas, John Steinbeck oder Tom Waits. Die Musiker haben die Bühne bereits mit Musikern wie Ezio, Liam o’Maonlai, Justin Sullivan oder Niels Fevert geteilt. Akustische Gitarre, Mandoline, Geige und Percussion – mehr brauchen die Vier nicht, um ihren Folk-Akustik-Pop zu präsentieren.

Vielfältige Musikstile aus New Orleans

Das King Harvest Trio ( (Rosche-Bühne) kommt aus den Niederlanden. Roel Spanjers, Eric van Dijsseldonk und Wouter Planteydt sind erfahrene, Musiker, die insbesondere die vielfältigen Musik-Stile aus New Orleans lieben und diese mit guter Laune und musikalischer Handwerkskunst präsentieren.

Ebenfalls aus den Niederlanden ist das Jack-Bottleneck-Trio (Esders-Bühne am Markt) zu Gast in Haselünne. Es vereint Blues, Roots, Folk und Americana.

Das Whitherward Duo aus Kalifornien (OLB-Bühne am Wasserturm) besteht aus Edward Williams und Ashley Norton. 2014 kehrten sie Nashville den Rücken und fingen an, die Art Musik zu spielen, die sie lieben. Seitdem wandern die Beiden durch die USA und Europa. Mit ihrer Roots-Musik und ihren Interpretationen von Simon&Garfunkel-Klassikern, die immer Teil der Konzerte sind, begeistern sie das Publikum.

Jule Malischke aus Dresden (Bühne im Hasetor-Kino) schlägt virtuos eine Brücke zwischen verschiedenen Stilen der Gitarrenliteratur. Es erklingen Kompositionen von unter anderem Hector Villa-Lobos und Gismonti. Dazu kommen wunderbare Popsong-Bearbeitungen und einzigartige eigene Songs.

Am Ende des Singer-Songwriter-Abends, etwa gegen 23.45 Uhr, treffen alle Bands auf der Berentzen-Hof- Bühne zusammen. Dort sorgen anschließend Markus Rill und seine Troublemakers bis 1 Uhr für Unterhaltung. Mehr Infos gibt es unter http://www.haseluennerbuehnen.de/.