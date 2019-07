Haselünne. Sieh, das Gute liegt so nah. Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste, dass für Glück und Zufriedenheit nicht unbedingt große Reisen von Nöten sind.

Insbesondere, seit wir in Deutschland wieder „richtige“ Sommer haben, kann mit einigen Tricks auch im heimischen Garten oder auf Balkonien echtes Urlaubsfeeling aufkommen. Hier kommen vier Tipps, wie Sie Ihr Zuhause in ein kleines, grünes Paradies verwandeln und dort unvergessliche Tage ganz ohne Reisestress verbringen können.

Entspannen mit Flair

Ob mediterran oder nordisch, modern oder retro – gemütliche Möbel auf der Terrasse oder dem Balkon laden zum Entspannen ein und sorgen für ein passendes Urlaubsambiente. Auch ohne Sand und Meer lässt sich das Leben im komfortablen Strandkorb genießen. Abgerundet wird die Wohlfühlecke mit praktischen Outdoor-Kissen und liebevollen Deko-Details. So stellt sich das Ferien-Gefühl ganz von allein ein.





Für das gewisse „Etwas“ können zusätzlich individuelle Lichtkonzepte sorgen. Schon kleine Lichterketten erzielen bei Einbruch der Dunkelheit große Effekte, aber bei diesem Thema sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Rücken Sie Ihren Garten ins rechte Licht und erleben Sie die magische Wirkung.





Alles im Fluss

Fließendes Wasser beruhigt die Seele, sowohl in Form von Meeresrauschen als auch als Springbrunnenplätschern. Stilvoll eingesetzte Wasserspiele werten den Garten oder Balkon auf, sogar auf kleiner Fläche. Mit einer wasserdichten Schale und Zierelementen wie Schwimmkerzen oder einer Seerose lässt sich ganz einfach ein Stück Natur in die Stadt holen.

Springbrunnen gibt es in unzähligen Variationen, von schlichtem Granit bis zu verspielten wasserspeienden Tieren, Kaskadenbrunnen mit mehreren Etagen oder Fontänen, die als Highlights in Teiche oder Becken eingebaut werden. Solche Zier- oder Naturteiche brauchen zwar mehr Platz und Pflege, doch der Aufwand lohnt sich. Ein stilles Plätzchen am Wasser ist immer eine gute Wahl, um einmal tief durchzuatmen.





Fleißige Bienchen

Während Sie in der Sonne brutzeln oder entspannt im Schatten ihr Lieblingsbuch verschlingen, arbeiten Ihre kleinen Untermieter auf Hochtouren. Mit der richtigen Pflanzenauswahl in den Beeten können Sie Bienen ganz gezielt in Ihren Garten locken, wichtig ist dabei eine gute Mischung aus Frühblühern (z.B. Wildtulpen oder Schneeglöckchen), Sommerblumen (z.B. Kornblumen, Phacelia oder Katzenminze) und Spätblühern (z.B. Goldrute, Sonnenblumen oder Ringelblumen). Am besten eignen sich heimische Pflanzen, die gut an die jeweiligen Boden- und Lichtverhältnisse angepasst sind, damit sie widerstandsfähig und weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge sind und reichlich Nektar für Bienen und andere Bestäuber liefern.



Des Weiteren freuen sich Bienen, andere Insekten und Vögel über Wasser. Vor allem an den heißen Tagen danken die Tiere es Ihnen, wenn Sie zum Beispiel eine Vogeltränke als Trinkstelle in der Nähe von blühenden Pflanzen platzieren. So können Sie der Natur und Ihrem Garten etwas Gutes tun, denn viele Insekten fördern beispielsweise auch das Wachstum in Ihrem Gemüsebeet.





Leidenschaft Grillen

In den vergangenen Jahren hat sich das Grillen zunehmend zu einer Kunstform entwickelt. Auch wenn grundsätzlich nichts gegen Bratwurst und Kartoffelsalat spricht: es gab noch nie so viele Möglichkeiten, den Grillabend zu einem kulinarischen Hochgenuss zu machen, wie heute. Angefangen bei den unzähligen Modellen dieser „Outdoor-Küchen“ über innovatives Zubehör wie Waffeleisen und Pommeskörbe bis hin zu diversen Kochbüchern für jeden Geschmack. Beispielsweise liegt vegetarisches Grillen voll im Trend und so lohnt es sich auf jeden Fall, die Lieblingssommerbeschäftigung der Deutschen einmal von einer neuen Seite zu erleben

Lassen Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie den Sommerabend in aller Ruhe auf der Terrasse ausklingen, machen Sie sich über Steaks, Grillkäse und all die anderen Leckereien her und erfrischen Sie sich mit selbstgemachten Limonaden oder Cocktails.





So kann Urlaub zu Hause gehen!





