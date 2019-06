Meppen. Die Nachfrage nach innovativen Alternativen zu diesel- und benzinbetriebenen Fahrzeugen beschäftigt die Autoindustrie mit stetigem Wachstum. Das Thema Elektromobilität spielt dabei eine immer größer werdende Rolle. Im Autohaus Gebr. Schwarte sind die Umrüstungen im vollen Gange.

„Jeder Handelsstandort der Gruppe hat mindestens zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Anzahl der Säulen wie auch die Stärke der Ladesäulen wird in naher Zukunft stark ansteigen.“, ist sich Verkaufsleiter Alexander Jansen vom Standort in Meppen sicher. Sämtliche Elektro- und Hybridfahrzeugtypen der Partnermarken sind in den einzelnen Standorten zugelassen und stehen zur Probefahrt bereit. Egal ob Volkswagen GTE-Modelle, E-Golf, E-Up! oder auch der neue Audi e-tron: die Schwarte-Gruppe bietet dem Kunden eine große Auswahl an Elektrofahrzeugen. „Mittlerweile haben die neusten E-Autos eine Laufleistung von bis zu 500 Kilometern pro Ladevorgang.“

2020 wird das Jahr der E-Autos. Skoda wagt sich an das erste E-Auto und die VW ID Familie bringt ihr erstes Mitglied auf den Markt. Nach dem E-Golf ist der ID3 das nächste rein elektrische Fahrzeug von Volkswagen und kann bereits jetzt vorbestellt werden.





„Unsere Verkäufer wurden speziell auf Elektrofahrzeuge geschult und trainiert“, sagt Jansen. Doch nicht nur Verkäufer durchliefen die Schule der E-Mobilität. Auch in der Werkstatt wurden die Mitarbeiter geschult, E-Fahrzeuge zu analysieren und zu reparieren.

640 Mitarbeiter an acht Standorten

Das Autohaus Gebr. Schwarte geht immer mit der Zeit und ist stets aufgeschlossen für die aktuellen Entwicklungen. Inzwischen beschäftigt die Gruppe an acht Standorten insgesamt 640 Mitarbeiter und ist Vertragshändler von Volkswagen, Audi, Skoda und VW Nutzfahrzeuge.

Am Tag der E-Mobilität, 30. Juni, stellt das Autohaus seine vielseitigen Fahrzeuge und seinen Service in der Meppener Fußgängerzone der Innenstadt von 11 bis 17 Uhr vor.