Theatersommer an der Waldbühne Ahmsen

Lähden. Auch in diesem Jahr lockt die Waldbühne Ahmsen wieder mit tollem Gesang, beeindruckenden Tanzszenen und schauspielerischen Highlights.

Heidi - das Musical

Die Alpen im Emsland und Ziegen in den Zuschauerrängen, das ist Heidi 2019.

Heidi ist ein junges, fröhliches Mädchen, das durch ihre vorlaute und liebenswerte Art die Herzen der Menschen und Zuschauer bereits seit den 70er Jahren erobert. Für mehrere Generationen bedeutet Heidi ein warmes Gefühl von Heimat, von Familie und Geborgenheit. Und genau dieses Gefühl möchte die Waldbühne Ahmsen im Sommer auf die Bretter, die die „Berge” bedeuten, bringen.

Aber Heidi ist eben nicht nur ein wohliges Gefühl, sondern auch die Fragen: „Was ist Heimat für mich?”, „Wie gehe ich auf Fremde zu?”, „Machen mir Menschen, Kulturen und Andersartigkeiten Angst und wie gehe ich damit um?” Heidi ist also heutzutage aktueller denn je und unter aller Bergromantik verbirgt sich eben auch eine große Ernsthaftigkeit.

Heidi tanzt, singt und lacht. Sie streitet mit Fräulein Rottenmeier, hütet mit dem Peter Ziegen und entdeckt mit Klara, was wahre Freundschaft bedeutet. Tauchen Sie mit der Waldbühne Ahmsen ein, in eine Welt voller Blasmusik, weißen Brötchen und einem Alm-Öhi, der seine Heidi fest in sein Herz geschlossen hat.

Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Zeit mit Heidi an der Waldbühne Ahmsen und schmettern ein fröhliches „Hollladirööö”!







Anatevka

Die Geschichte von Anatevka ist die Geschichte einer kleinen Gruppe Juden, die im Jahre 1905 ihre Heimat verlassen mussten.

Nach 70 Jahren Frieden in Europa herrschen zur Zeit mehr als 30 Kriege auf der Welt. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgungen fliehen, war noch nie so groß wie heute. Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Menschen verlieren ihre Heimat, Familien werden auseinander gerissen...

Kann ein Stück aktueller sein? Darum spielen wir 2019 „Anatevka“.

Tevje, ein gläubiger, frommer und humorvoller Jude, lebt mit seiner Frau und den fünf Töchtern im kleinen russischen Dörfchen Anatevka. Er schlägt sich recht und schlecht als Milchmann durchs Leben. Stets Zwiesprache mit Gott haltend, bemüht er sich, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich in dieser Welt zurechtzufinden. Stark in der Tradition des jüdischen Glaubens und Lebens verwurzelt, versteht Tevje den neuen Zeitgeist nicht mehr. Die Wirren des Revolutionsjahres 1905 überrollen ihn und seine Heimat gerät in den Strudel der Pogrome. Für Tevje bricht eine Welt zusammen. Die Familie fällt auseinander und auf Erlass des Zaren beginnt für die jüdische Gemeinde des Exodus aus Anatevka ins Ungewisse.

Nach 1993/94 und 2004 steht Anatevka - das klassische Volksmusical überhaupt - wieder im Sommerspielplan der Waldbühne Ahmsen. Lassen Sie sich von der rührenden Familienchronik, von der hinreißenden Musik, den Tänzen, den live gesungenen Liedern und Chorgesängen begeistern. Faszinierend an diesem Spiel ist die logische Dramaturgie. Komik und Nachdenklichkeit, Lachen und Weinen liegen dicht beieinander.

Genießen Sie mit „Anatevka” die einzigartige Atmosphäre der Ahmsener Naturbühne!