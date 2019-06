Meppen. Als erstes Naturtheater Deutschlands darf die Freilichtbühne Meppen in diesem Jahr das Familienstück „Madagascar" zeigen. Im Abendprogramm läuft mit „Saturday Night Fever" ein echter Klassiker.

Madagascar

Vom Zoo in New York zum Strand von Madagascar führt die abenteuerliche Reise von Marty dem Zebra, Gloria dem Nilpferd, Melman der Giraffe, Alex dem Löwen sowie den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski. Marty träumt vom Dasein in der Wildnis, während die Pinguine heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereiten. Es kommt, wie es kommen muss: Die chaotische Flucht aus dem Zoo endet in Käfigen auf einem Schiff, einige Tiere gehen über Bord und finden sich auf der wunderschönen, aber auch nicht ganz ungefährlichen Insel Madagascar wieder. Nach einigen Verwicklungen mit Lemuren und Fossa mündet die Geschichte in eine fröhliche Strandparty.

Die aus dem Dreamworks-Film bekannten tierischen Charaktere machen sich auch als Musicalfiguren prächtig. MADAGASCAR ist ein Musical für die ganze Familie mit hinreißenden Figuren, einer witzigen Story und großartiger Musik.

Welche Bühne würde sich besser für dieses Stück eignen, als die Freilichtbühne Meppen.?

Saturday Night Fever

New York 1976.

Der Junge Tony Manero lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel in Brooklyn. Tagsüber jobbt er in einem Farbenladen, aber nachts lassen er und seine Kumpels ihren tristen Alltag hinter sich und tauchen ab in die Glitzerwelt der Discos. Tony verliebt sich in Stephanie Mangano und hofft, mit ihr zusammen einen großen Tanzwettbewerb zu gewinnen und mit dem Gewinn in ein besseres Leben zu starten.

Das Musical bietet neben vielen mitreißenden Tanznummern, witzigen Szenen, auch eine berührende Story, die von den Träumen und Ängsten junger Menschen und vom Erwachsen werden erzählt.

Der Tanz Film „Saturday Night Fever“ setzte dem Disco Zeitalter ein Denkmal, machte John Travolta im Jahr 1977 zum absoluten Weltstar und bescherte den Bee Gees mit „Stayin‘ alive“, „How deep is your love“und dem Titelsong „Night Fever“ gleich drei Nummer eins Hits.

Ein mitreißender Soundtrack, der auch heute noch begeistert.

Nach den erfolgreichen Umsetzungen von Footloose, Fame und Flashdance, nimmt sich die Freilichtbühne Meppen nun den vierten großen Tanzfilm vor.

Wir weisen darauf hin, dass das Musical “Saturday Night Fever” teilweise nicht jugendfreie Dialoge beinhaltet!

