Greven. Am Sonntag, den 30. Juni 2019, veranstaltet der Flughafen Münster/Osnabrück in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr ein großes Sommerfest für die ganze Familie. Ein buntes Bühnenprogramm, präsentiert von Radio RST, sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besonders der Auftritt von den Hot Banditoz wird das Publikum begeistern. Außerdem stehen den kleinen Besuchern auf dem Flughafengelände zahlreiche Spielattraktionen wie eine Kinder-Eisenbahn, ein Bungee-Trampolin, ein Paddelbecken, Kinderschminken, ein Kinder-Quad-Parcours und auch ein Kinderkarussell zur Verfügung.

Am Boden bleiben und trotzdem den Charme des Fliegens spüren? Dann nehmen Sie teil an den kostenlosen Kurzführungen und bestaunen Sie dabei die Flugzeuge der Bundeswehr (Medevac A310 und E3A Sentry (AWACS), die an diesem Tag extra zum FMO kommen werden. Das FMO-Besucherserviceteam bietet Interessierten während der kostenlosen Flughafenführung einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Flughafens. Die Führungen starten halbstündlich und dauern ca. 40 Minuten. Anmeldungen können nur vor Ort nach Verfügbarkeit erfolgen.



Im Flughafenterminal findet im Rahmen des FMO-Modellbautages eine interessante Ausstellung an Flugzeug-, Eisenbahn-, Schiffs- und Automodellen statt. Liebhaber des Modellbaus können sich hier mit den zahlreichen Ausstellern austauschen, mit Profis fachsimpeln und Sammlerstücke erwerben. Für die Kinder findet ein großer Modellbauworkshop statt, bei dem sie selbst Flugzeugmodelle bauen können. Zudem gibt es einen großen Drohnenparcours.

Neben dem normalen Flugbetrieb statten auch Oldtimer der Luftfahrt an diesem Tag dem FMO einen Besuch ab und starten den Tag über mit Besuchern zu Rundflügen über die Region. Sowohl die berühmte, als Rosinenbomber bekannte Douglas DC-3 Dakota der niederländischen Dutch Dakota Association als auch der größte einmotorige Doppeldecker der Welt, die Antonov AN-2 der Air Albatros, bieten Rundflüge über das Münsterland und Osnabrücker Land an.

Sie mögen es moderner? Dann buchen Sie einen Hubschrauberrundflug und schauen sich das Sommerfest von oben an. Das am FMO ansässige Unternehmen Helitransair bietet durchgehend Kurzrundflüge an. Tickets sind auch im Vorverkauf erhältlich.

Unsere Reisebüros im Terminal versorgen unsere reiseinteressierten Besucher mit aktuellen Informationen zum diesjährigen Urlaubsprogramm und stellen Ihnen günstige Last Minute Angebote vor. Ihr Sommerurlaub ist bereits gebucht? Dann schauen Sie sich doch einfach an, was der Winterflugplan so alles zu bieten hat. Für alle Gäste, die an diesem Tag vor Ort eine Reise oder einen Flug vom FMO buchen, gibt es einen Parkwertscheck in Höhe von 15 Euro.

Für das leibliche Wohl ist an diversen Cateringstationen gesorgt. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Wir empfehlen die Parkhäuser PA und PB sowie den Parkplatz P4 zum Preis von 2 Euro pro Stunde.

