Greven. Mit dem Bus über die vollbeleuchtete Start- und Landebahn fahren – eine ganz besondere Erfahrung, die am FMO Wirklichkeit wird! Die „FMO Night Flight“Führung macht es möglich und zeigt darüber hinaus noch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Flughafens. Wir haben die Führung begleitet und verraten Ihnen einige der Highlights der Tour.

Der Abend beginnt mit einem leckeren Dinner-Buffet im Flughafenrestaurant. Durch die große Fensterfront des Restaurants ist die Abfertigung der Maschinen hautnah erlebbar: Reinigungswagen rollen an, Koffer werden auf den Gepäckwagen verladen, Passagiere steigen aus – und nach kurzer Zeit treffen neue ein.

Gestärkt geht es nach dem Dinner zu Fuß durch die Terminals direkt zur Personenkontrolle. Wer denkt, dass man als Teilnehmer einer Führung leichter durch die Sicherheitskontrolle kommt, liegt falsch: Jeder „Night Flight“-Gast wird genauso kontrolliert wie ein Fluggast. Ausnahmen gibt es keine.

Innerhalb des Sicherheitsbereichs stoppt die Gruppe an einer Vitrine mit verbotenen Gegenständen, die der Zoll beschlagnahmt hat – darunter auch eine Handtasche aus Waran-Leder und ein Instrument, hergestellt aus dem Körper eines Gürteltiers. Faszinierend ist auch das Stichwort für die anschließende Busfahrt – denn mit dem Bus geht es einmal komplett über die Start- und Landebahn. Die gesamten 2.170 Meter der Bahn erstrahlen in voller Beleuchtung. Die Lotsen im Tower haben extra für die Führung schlechtes Wetter und Nebel simuliert und alle Lampen voll aufgedreht. Das Highlight der FMO Night Flight Führung für diesen Abend!



Sie möchten auch an einer Besucherführung an Ihrem Heimatflughafen teilnehmen? Dann rufen Sie uns an unter 02571 94-1515 oder mailen Sie uns unter besucherservice@fmo.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!