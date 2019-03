Greven. Seit Jahren unangefochten das Lieblingsziel der deutschen Urlauber heißt Mallorca. Die beliebte Baleareninsel hat einfach alles, was das Urlaubsherz begehrt: Kilometerweite Sandstrände, türkisblaues Wasser, eine Hauptstadt wie aus dem Bilderbuch. Egal, ob als Familie, Pärchen oder mit Freunden: Wer auf Mallorca urlaubt, der findet, wonach er sucht.

Schaut man sich die Karte Mallorcas so an, entdeckt man Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele entlang der ganzen Insel. Versteckte Buchten und spektakuläre Aussichten entlang der Küste, oder facettenreiche Landschaften und altertümliche Bauten im Landesinneren. Ebenso unterschiedlich wie die Insel selbst, lässt sie sich erkunden. Egal, ob zu Fuß beim Wandern zum Cap de Formentor, mit dem Rad entlang der Promenade von Palma bis Can Pastilla oder mit dem Katamaran die Küste vom Meer aus bestaunen.

Ein weiteres Muss während des Urlaubs auf Mallorca ist der Besuch der Hauptstadt Palma. Die wunderschöne Küstenhauptstadt versprüht eine Menge spanischen Charme und lässt das Urlauberherz beim Schlendern durch kleine Gassen oder der Promenade höher schlagen. Die Kathedrale von Palma lädt zu einer Besichtigung mit historischem Flair und anschließendem Blick auf den Yachthafen ein, wo man den Tag in einem der Restaurants entlang der Avinguda de Gabriel Roca ausklingen lassen kann.



Sie möchten Ihren Sommerurlaub 2019 auf Mallorca verbringen? Gleich zwei Airlines bringen Sie vom Flughafen Münster/Osnabrück auf die Baleareninsel. Eurowings und auch Laudamotion (nur online buchbar) fliegen jeweils mehrmals täglich und nonstop nach Palma de Mallorca.