DIE NEUE AIRLINE AM FMO Willkommen Corendon Airlines

Corendon Airlines fliegt ab Mitte April 17 Mal pro Woche die beliebtesten Urlaubsregionen vom Flughafen Münster/Osnabrück an.

Greven. Der Schock, der den Flughafen Münster/Osnabrück im Februar ereilt hat, ist überwunden. Vor einem Monat kündigte die deutsche Ferienfluggesellschaft Germania in Berlin Insolvenz an und riss somit ein großes Loch in den Flugplan des Grevener Airports. 270.000 Fluggäste sind schließlich im Vorjahr vom FMO mit Germania gestartet.