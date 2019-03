Jubiläum CC-Editor öffnen 40 Jahre Salon und Haarpraxis Muntel

Mechthild Muntel (r.) und ihr Team feiern 40 Jahre Salon und Haarpraxis Muntel.

Thuine. „Es gibt ein Zitat, das mich auf meinem Weg stets begleitet hat: ‚Planst du für ein Jahr, so säe Korn. Planst du für ein Jahrzehnt, so pflanze Bäume. Planst du fürs Leben, so bilde Menschen‘ (Kuan-Tzu).“ Mit nur einer Angestellten eröffnete Mechthild Muntel am 1. April 1979 ihren Salon in der Hauptstraße 22 in Thuine. Über die Jahre hinweg bildete sie über 30 junge Menschen aus, die Mehrzahl der derzeit fünf Angestellten wurde bei ihr ausgebildet.