Der Planenmarkt Roling bietet eine Vielzahl an individuellen Lösungen für den Schutz vor Regen, Sonne und Wind an. Ob Sonnensegel oder Terrassen-Windschutz: Hier finden Sie maßgeschneiderte Möglichkeiten.

Sonnensegel bieten nicht nur angenehmen Schatten, sie können – bei Nutzung eines reißfesten und witterungsbeständigen Gewebes und in Verbindung mit optimaler Technik sowie stabiler Montage – auch als Wind- oder Regenschutz dienen und so die Freude an Garten, Terrasse oder Balkon erhöhen und die Nutzung vom Wetter unabhängiger machen.

Der Planenmarkt plant und fertigt nach Kundenwunsch individuelle Sonnensegel an und montiert diese professionell oder liefert die Meterware zum eigenen Zuschnitt. Zur Auswahl stehen dabei zahlreiche verschiedenen Farben und drei unterschiedliche Materialien, die je nach Einsatzbereich ausgewählt werden können. Das fachlich geschulte Team vom Planenmarkt steht für Fragen zur Verfügung.

Eine Flexiwand schützt Terrasse und Balkon

Um einen Balkon oder eine Terrasse auch bei Wind und Wetter problemlos nutzen zu können, ist eine Flexiwand genau richtig geeignet. Die von den Fachleuten des Planenmarktes aus stabilen Wetterschutzplanen maßgerecht gefertigte Schutzwand gilt als flexible Terrassenverkleidung und ist gleichermaßen einfach anzubringen wie wetterbeständig. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, eine vielfältige Farbauswahl, aufrollbare Sichtfenster, Reißverschluss-Türen und die Wahl zwischen Holz- oder Aluträgern sorgen dafür, dass für jeden Kunden die individuelle passende Flexiwand hergestellt und angepasst werden kann.

