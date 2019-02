Direkt am Autobahnkreuz Schüttorf präsentiert sich auf etwa 24.000 Quadratmetern Fläche die große Garten- und Erlebniswelt „Gartenwelt Emsbüren“, das XXL-Gartencenter von Emsflower, mit einem breit gefächerten Angebot für alle Garten- und Tierfreunde.

Insgesamt können die Kunden hier aus einem Sortiment von über 50.000 Artikeln auswählen und sich davon inspirieren lassen. Neben einer Vielzahl von Beet- und Zimmerpflanzen wartet eine große Auswahl an Gartenmöbeln, Gartengeräten und Gartenbeleuchtungen, ausgefallene Dekoideen und -artikel sowie liebevoll gestaltete Muster-Terrassen und Gärten auf die Besucher der Gartenwelt.

Selbstverständlich gehört auch eine große Weber-Grill-Abteilung mit mehr als 20 Ausstellungsstücken und reichlich Grillzubehör zur Gartenwelt dazu. Abgerundet wird das riesige Angebot in Emsbüren durch Zoo-, Aquaristik- und Teichartikel vom Tierfutter über Filteranlagen bis zum passenden Goldfisch.

Ein motiviertes Team von etwa 50 Mitarbeitern steht den Kunden mit Rat und Tat rund um den Garten zur Seite: Ob aktuelle Gartentipps zum richtigen Pflanzenschnitt, dem passenden Zeitpunkt zum Blumenzwiebeln pflanzen – oder wie man als Hobbygärtner mit einem Gewächshaus perfekte Bedingungen für seine Pflanzen schafft.

Warum ein Gewächshaus?

Durch ein Gewächshaus werden den Pflanzen Bedingungen vorgegaukelt, die sie in der Natur so nicht vorfinden würden. Zum Beispiel warme Temperaturen oder auch der Schutz vor Regen oder Sturm. Dadurch ist man unabhängig von den klassischen Saat-Pflanz-und Erntezeiten.

Erdbeeren im Gewächshaus

Immer beliebter für das Gewächshaus werden Erdbeeren, die sich auch dort kultivieren lassen und schon im April/Mai eine Ernte versprechen. Was viele nicht wissen: Die jungen Blätter der Erdbeere sind ebenfalls essbar und können an Salate, Maibowle und anderen kulinarischen Genüssen gegeben werden. Auch Kaninchen und Schildkröten erfreuen sich daran.

Damit man ein paar Wochen früher ernten kann als im Freiland, lassen sich die Erdbeeren im Herbst in Töpfe pflanzen und im unbeheizten Gewächshaus in die Erde versenken. Am besten eignen sich dafür neu gekaufte Pflanzen. Fällt die Temperatur unter null Grad, sollten Reisig oder andere Winterschutzmaßnahmen wärmen.

Mitte Dezember beginnt dann die sogenannte Treiberei. Das Gewächshaus wird beheizt und die Töpfe kommen auf Regale oder Tische. Die Temperatur sollte zunächst 10 Grad betragen, später auf 20 erhöht werden. Regelmäßiges Gießen ist wichtig, ohne Staunässe zu verursachen. Für die Befruchtung müssen die Pflanzen ab und zu geschüttelt werden. Mit einem Pinsel wird von Pflanze zu Pflanze getupft, da Insekten und Wind fehlen. Mit dieser Pflege kann man schon im April die ersten Erdbeeren essen.

Und noch mehr…

Im Gewächshaus, besonders wenn es geheizt wird, sind die Pflanzen einfach der Natur um einige Wochen voraus, wodurch man eine frühere Ernte erzielt oder auch die Sommerblüher vorziehen kann. Allerdings muss man darauf achten, dass sie beim Auspflanzen keinen Kälteschock erleiden.

Radieschen und Co werden im Gewächshaus eher reif, ebenso Tomaten und Gurken. Doch auch wenn das Gewächshaus nicht beheizt wird, ist der Inhalt schneller zu ernten, da durch den Sonnenschein auf das Glas die Temperatur im Innenraum erhöht wird.

Wem die Arbeit mit den Gemüse/Obstpflanzen zu mühsam ist, der kann das Gewächshaus aber sehr gut für das Vorziehen von Blumen nutzen. Diese blühen dann eher, und auch ein paar Pflanzen Kapuziner Kresse bringen schon im April oder Mai die ersten essbaren Blüten hervor. Zudem können Kräuter geerntet werden.

Bistro mit großer Auswahl

Um einen abwechslungsreichen Besuch in der Gartenwelt perfekt ausklingen zu lassen, bietet das hauseigene Bistro täglich warme und kalte Speisen sowie eine große Kuchen- und Tortenauswahl an und lädt zum Verweilen ein. Sonntags lockt darüber hinaus ein großes Frühstücksbuffet.

Gartenwelt Emsbüren GmbH

Merianstraße 1

48488 Emsbüren

Deutschland

Telefon: 05903 93540

E-Mail: info@gartenwelt-emsbueren.de

https://www.gartenwelt-emsbueren.de/de-de/