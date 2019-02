Die Gartentrends 2019 versprechen tolle Designs, inspirierende Kombinationen und frische Ideen für den Garten. „Freiluftwohnzimmer“ ist das Stichwort für den Garten in diesem Sommer. Das Leben draußen noch intensiver genießen und den Wohnbereich nach draußen einfach erweitern. Der Garten 2019 bekennt Farbe, zeigt Natürlichkeit und bietet einen Ort für Gemeinsamkeit. Bei Kees Smit Gartenmöbel finden Sie die neuesten Gartentrends 2019 - Lassen Sie sich inspirieren.

Gartentrend 1: Grün - Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

Olivgrün, Grasgrün und Pistazie sind tolle Trendfarben für 2019, die im Garten im Mittelpunkt stehen. Natürliche Materialien wie Holz, Schilf und Pflanzen unterstreichen die Natürlichkeit des Gartens. Bei der Gestaltung des Gartens und der Auswahl der Gartenmöbel-Sets setzen wir auf natürliche Materialien. Ein Schwimmteich ersetzt den klassischen Pool. Der Sichtschutz im Garten kann aus Pflanzen gestaltet werden. Dekokissen, gemütliche Decken und schöne Dekoaccessoires geben uns ein Gefühl von Gemütlichkeit. Die Lounge aus massivem und rustikalem Holz passt perfekt in den natürlichen Garten. Beistelltische aus Baumscheiben oder Holzstämmen sind nicht nur besonders schön anzusehen, sondern können an jedem Platz im Garten ihren Einsatz finden.

Gartentrend 2: Warme Farben und Materialien

Terrakottatöpfe, rustikale Steinmauern und stimmungsvolle Beleuchtung bringen Atmosphäre in den Garten. Von warmen Farben des Ziegels bis zu ockergelben Tönen im Garten – diese Materialien bringen warme und gemütliche Farben in den Garten. Ein ganz tolles Highlight, auf das wir uns freuen dürfen, sind Dekokissen aus Samt. Im Haus kennen wir dieses Trendteil schon und im Garten machen sie unser Freiluftwohnzimmer komplett. Diese Dekokissen sorgen für ein tolles Flair und laden zum Kuscheln ein.

Gartentrend 3: Kontrast

Kontrastspiele mit unterschiedlichen Materialien und Farben setzen 2019 Statements im Garten. Gartenstühle oder auch Gartentische sind nicht mehr „aus einem Holz geschnitzt‘‘. Warmes Holz wird kombiniert mit kühlem Metall oder verspieltem Rope. Der Materialmix ist spannend und macht aus den Möbelstücken echte Hingucker im Garten. Das eher schlichte Lounge-Set in gedecktem Grau wird mit feuerroten Dekokissen mutig aufgepeppt.

Gartentrend 4: Pures und filigranes Design

Pures und filigranes Design für den Garten – ein wunderbarer Trend für den Garten und das Freiluftwohnzimmer. Mit runden Formen, filigranen Materialien und hellen Farben wird der Balkon oder Garten in eine trendige und wohnliche Oase verwandelt. Weiß und gedeckte Farben lassen den Garten besonders stilvoll wirken. Gartenstühle zeigen sich im ganz besonderen Design und sind ein echter Blickfang auf der Terrasse. Das zarte Design der Gartenmöbel versprüht Ruhe im Garten und lädt zum Träumen ein.

Gartentrend 5: Zusammensein

Ein Ort für dich und mich – die kostbare, freie Zeit soll maximal ausgekostet werden. Wir schaffen uns einfach einen Ort, an dem wir das Leben mit all seinen Facetten maximal genießen können – Zeit mit der Familie und Freunden, aber auch selbst zur Ruhe kommen. „Gemeinsam“ ist der Trend in diesem Sommer. So sind Bartische ein Treffpunkt für magische Sommerabende mit Freunden im eigenen Garten. Schöne Tischfeuer dürfen für eine lange Nacht nicht fehlen, denn sie sorgen für eine abenteuerliche und warme Atmosphäre. Die Lounge Gartenmöbel sind mit ihren voluminösen Polstern gemütlicher denn je. Im eigenen Garten das Leben in vollen Zügen genießen - was will man mehr?

Kees Smit Gartenmöbel

Anzeige Anzeige

Ambachtstraat 5

7609 RA Almelo

Niederlande

E-mail: info@keessmit.de

http://www.keessmit.de/