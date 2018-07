Melle. Moin, liebe Leser! Ich bin Amelia Mekelburg, und ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Start in dieses sonnige Wochenende! Geboren wurde ich am 17. Juli um 4.47 Uhr im Christlichen Klinikum Melle. Ich war 51 Zentimeter groß und wog 3150 Gramm.

Meine Mama Antigone und mein Papa Nikolai waren überglücklich, als sie ich im Kreißsaal in die Arme schlossen. Ich bin nämlich ihr viertes Mädchen, müssen Sie wissen! Meine drei großen Schwestern heißen Lisa, Laura und Tina und sind neun, sieben und sechs Jahre alt. Sie können sich sicher vorstellen, was bei uns zu Hause in Lübbecke los ist. Alle wollen mich drücken und küssen, mich füttern und mit mir spielen. Das ist herrlich! Meine Eltern stammen übrigens aus dem Kosovo, leben aber schon seit 1992 in Deutschland. Ähnlich bin ich meiner Schwester Lisa. Und sie sieht genau aus wie unser Papa.