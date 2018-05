ANZEIGE MEC öffnen Durchstarten auf der 11. jobmesse emsland

11. jobmesse emsland: Ein Karriere-Event für Interessierte aller Generationen & Qualifikationen. Fotos: jobmesse emsland

Am 02./03. Juni ist die jobmesse deutschland tour bereits zum 11. Mal zu Gast in Lingen. An diesem Messewochenende versammeln sich attraktive Unternehmen, Institutionen und Weiterbilder in der EmslandArena, um mit Karriereinteressierten in Kontakt zu treten. Darüber hinaus können sich die Besucher auf ein spannendes Rahmenprogramm rund um die Themen Bewerbung, Job und Karriere freuen.