Hamburg. Sich das Ende einer Beziehung einzugestehen kann schwer sein. Doch es gibt Signale, die für eine Trennung sprechen.

In diesem Text erfährst Du:

Wann Du Dich trennen solltest.

Was Facebook damit zu tun hat.

Warum es gut ist, sich zu streiten.

Niemand wird gerne verlassen. Doch Derjenige zu sein, der Schluss macht, ist auch nicht immer leicht. Selbst wenn Du schon lange zweifelst, den letzten Schritt zu gehen und jemanden aus Deinem Leben zu streichen, kann überfordernd sein. Woher weiß man, dass es wirklich die richtige Entscheidung ist?

Sarah Woodward ist Trennungscoach. Sie hat nach der schlimmen Trennung einer Freundin beschlossen, anderen Frauen bei ihrem Weg raus aus einer unglücklichen Beziehung zu helfen. Woodward hat in ihrer Arbeit sechs Verhaltensweisen herausgearbeitet, die deutlich machen, dass man eine Beziehung beenden sollte.

1. Finanzieller Missbrauch

Woodward warnt davor, wenn sich ein Partner in Deine Finanzen einmischt. So sei es ein Grund zu gehen, wenn er "alles, was Sie ausgeben, in Frage stellt und Quittungen und Kontoauszüge überprüft", so die Expertin gegenüber der "Sun". "Oder wenn er Sie zwingt, in Ihrem Namen Schulden aufzunehmen, die Sie nicht zurückzahlen können, während er selbst Geld für sich ausgibt."

2. Facebook-Kontrolle

Auch wenn viele Menschen ihrem Partner eine Affäre verzeihen würden, ist dazu laut Woodward nicht jeder in der Lage. "Wenn Sie feststellen, dass Sie jede Bewegung Ihres Partners beobachten und ihn nicht aus den Augen lassen wollen oder ständig sein Telefon oder seine sozialen Medien überprüfen, ist es an der Zeit, sich zu trennen." Für den Beziehungscoach muss eine Affäre zwar nicht das Ende sein. Sie merkt aber an, dass es meist Gründe dafür geben würde, wenn sich jemand für den Betrug entscheidet.

3. Dauernde Harmonie

Ihr streitet nie? Für Woodward ein sehr schlechtes Zeichen. Am Ende einer Beziehung würden viele Paare nicht mehr miteinander reden – und erst recht nicht mehr die Kraft aufwenden, sich zu streiten.

Wenn man sich "richtig" streite, könne dass das Vertrauen steigern und helfen, sich dem Partner mitzuteilen. Gelöste Konflikte stärken die Beziehung, so Woodward gegenüber der "Sun". "Wenn Du das Gefühl hast, dass Du Deine Bedürfnisse und Wünsche nicht ausdrücken kannst, dann könnte dies auch signalisieren, dass es Zeit ist, zu gehen."

4. Unterschiedliche Entwicklung

Von diesem Punkt sind besonders häufig Paare betroffen, die sich bereits in jungen Jahren verliebt haben. Denn Wünsche und Ziele können sich ändern – unabhängig von denen des Anderen. Nun kommt es laut Woodward darauf an, ob man einen Kompromiss findet, der beide glücklich macht. Wenn nicht, sei es Zeit für eine Trennung. Es habe keinen Sinn, die eigenen Wünsche zu unterdrücken. Das werfe man dem anderen immer irgendwann vor – ob bewusst oder unbewusst.

5. Verlorene Intimität

Wen rufst Du an, wenn Dir was schönes oder aber schlimmes passiert? Deine Freunde und nicht Deinen Partner? Auch das ist für Woodward ein schlechtes Zeichen. Am Anfang einer Beziehung sei der Partner meist die wichtigste Person im Leben. Diese Intimität gehe manchmal im Laufe der Jahre verloren. "Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie aufgehört haben, gemeinsame Hobbys zu pflegen, Dinge zu zweit zu machen und im Allgemeinen am Leben des anderen teilzuhaben."

6. Kinder als Vorwand

Für die Kinder zusammen bleiben – auch wenn inzwischen eigentlich klar ist, dass diese Entscheidung häufig keine gute Idee ist, versuchen viele Paare mit Kindern, eine Trennung unter allen Umständen zu verhindern. Doch spätestens, wenn die eigenen Kinder fragen, ob alles okay ist, sollte man ein Ende der Beziehung ernsthaft in Erwägung stellen. "Denken Sie daran, dass Sie ein Vorbild für Ihre Kinder sind, was eine gesunde Beziehung angeht."