Ewan McGregor (Mitte) kommt auf Sylt als Ghostwriter einer politischen Intrige auf die Schliche und Pierce Brosnan stellt im Hamburger Atlantic-Hotel seine Agentenfähigkeiten unter Beweis.

Hamburg. Hollywood direkt vor der Haustür: Ob Hamburg, Sylt oder Harz – viele internationale Kinoproduktionen finden Gefallen an der norddeutschen Kulisse. Hier die sechs bekanntesten Drehorte im Norden.

In diesem Artikel erfährst Du:Welcher Bond-Teil in Hamburg spielt. Warum Sylt als Kulisse für eine US-Insel herhalten musste. Wann das Schweriner Schloss als schwedischer Königspalast diente. Nicht nur in Hollywood werden Fil