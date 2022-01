Vom Laufsteg in unsere Kleiderschränke: Die Modetrends 2022.

Imago Images/Lagencia

Hamburg. Nach zwei Pandemie-Jahren in Jogginghosen hast Du Lust auf ein richtig cooles Outfit, aber keine Ahnung, was aktuell angesagt ist? Wir haben die Modezeitschriften nach ihren Trend-Prognosen für 2022 durchleuchtet.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Modetrends die Modezeitschriften für 2022 vorhersagen. Auf welche Farben Du achten solltest. Was Du davon in Deinem Alltag umsetzen kannst. Eine gut sitzende Jeans, ein bequemer weißer ode