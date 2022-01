Der Januar kann belastend sein (Symbolbild).

Imago images/Panthermedia

Hamburg. Die Feiertage sind vorbei, der Himmel grau und der nächste Urlaub ist in weiter Ferne: Der Januar ist der schlimmste Monat des Jahres. Was Du tun kannst, wenn mal wieder alles grau erscheint.

In diesem Artikel erfährst Du: Was am Januar alles nervt. Wann Du Neujahrsvorsätze über Board werfen solltest. In welcher Branche der Januar als Müllmonat bezeichnet wird. Gerade eben war es noch so schön: Gemeinsam mit