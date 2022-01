Was die neuen Corona-Beschlüsse für junge Menschen bedeuten

Partys wie in diesem Club wird es vorerst nicht mehr geben. (Symbolfoto)

dpa/Sophia Kembowski

Berlin. Bund und Länder schärfen nach in Sachen Corona-Regeln. Weitere Einschränkungen sind unter anderem in Restaurants, Cafés und Clubs geplant. Was junge Menschen jetzt wissen müssen.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche neuen Corona-Beschränkungen auf uns zu kommen. Was das für das Nachtleben bedeutet. Was Studierendenwerke jetzt fordern. Volle Tanzflächen, laute Musik und ausgelassene Stimmung