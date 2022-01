"The Freestyle": Warum dieser smarte Beamer etwas für die TikTok-Ära ist

Der neue Mini-Beamer von Samsung ist nahezu überall einsetzbar.

Samsung

Las Vegas. Samsung hat mit "The Freestyle" seinen neuen tragbaren Projektor und gleichzeitiges Entertainment-Device vorgestellt. Das Gerät ist mobiler LED-Beamer, Lautsprecher, Smart TV und Lichteffekt in einem.

In diesem Artikel erfährst Du:Was Du mit "The Freestyle" alles anstellen kannst. Was das neue Samsung-Gadget alles kann. Ab wann es das Gerät zu kaufen gibt. Jährlich gibt es auf der Elektronikmesse CES nicht nur jede M