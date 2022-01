Wer Sextoys aus Kunststoff, Latex oder Silikon will, sollte darauf achten, dass die Materialien frei von Schadstoffen sind. (Symbolfoto)

Berlin/Bielefeld. Beim Versuch, nachhaltiger zu werden, wird eine Sache häufig übersehen: das Sexleben. Denn das ist gar nicht so umweltfreundlich, wie wir denken. Doch auch fürs Bett gibt es grüne Alternativen.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Sextoys und Verhütungsmittel umweltschädlich sein können. Was nachhaltigere Alternativen sind. Bei welchen Materialien Du genau hinschauen solltest. Achtest Du in Deinem Alltag auf Na