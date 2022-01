Jung geblieben oder früh erwachsen? Dein mentales Alter sagt es Dir. (Symbolfoto)

imago images/Westend61

Hamburg. Nicht immer entspricht das Alter, das in unserem Ausweis steht, auch dem, wie wir uns wirklich fühlen. Dieser Test verrät Dir Dein mentales Alter.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum das biologische Alter nicht alles ist.Was das mentale Alter aussagt.Wie alt Du im Geist bist.Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt – so zumindest lautet die Theorie. Denn das Alter ist schließ