Das Gerücht, eine Corona-Impfung könne unfruchtbar machen, hält sich hartnäckig.

imago images/Bihlmayerfotografie

Berlin. Noch immer sind viele Deutsche nicht geimpft. Vor allem bei jungen Leuten spielt auch die Sorge vor einer möglichen Unfruchtbarkeit durch dem Impfstoff eine Rolle. Doch was ist dran an dem Gerücht? Ein Faktencheck.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Studien zum Zusammenhang von Impfungen und Unfruchtbarkeit sagen. Wo der Mythos herkommt. Was die Stiko Schwangeren rät. Noch ist die Impfquote unter den jungen Menschen geringer als in